A101, 2019'un İlk Haftasında Uygun Fiyatlı Honor 7C Satacak

A101'de bu hafta yine teknoloji şenliği var. Ne var ne yok diye merak ediyorsanız detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Fiyat performansın tepe yaptığı marketler zinciri olan A101, bu hafta da güzel ürünlerle karşımıda. Bu hafta içerisinde telefon, tablet ve televizyon gibi çeşitli teknolojik ürünler var. 3 Ocak 2019 tarihi itibariyle gidip alabileceğimiz ama gidip almadan önce de neymiş bu ürünler diye soranlar için, ürünlerle alakalı biraz bilgi vermek gerekiyor diye düşünüyoruz

Honor 7C

Telefonumuzun özelliklerine bakacak olursak. 5.99 inç olan ekran 1440*720 piksel çözünürlüğünde görüntü sunuyor. Telefonumuzun depolama alanı 4 GB RAM'li olan versiyonu için 64 GB sunuyorken, 3GB ramli versiyon için de 32 GB depolama alanı var. A101’e gelen model düşük olan versiyon ama düşük dahili depolama alanı çok sorun olmayacak gibi görünüyor. Çünkü iki modelde de microSd kart desteği var. Çift sim kart desteği de yine iki modelde de bulunuyor. Telefonumuzun arka kamerası 13+2 MP olarak görünüyor, özçekim kamerası da sınıfının standartlarının üzerinde 8 MP olarak karşımıza çıkıyor. Telefonumuzda yüz tanıma özelliği de bulunduğu için ön kameramızın yüksek çözünürlüklü olması bizim için avantaj olacaktır. Her iki kamerada da bokeh efekti(derinlik) var. Telefonumuza can veren işlemci Qualcom Snapdragon 450 iken bu işlemciyi beslemek için de 3000 Mah kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Uygun fiyatlı tablet arayanlara

7 inç ekran çözünürlüğüne sahip olan tabletimizde 4 çekirdekli bir işlemcimiz bulunuyor. Sınıfının standartlarında, 1 GB RAM'le gelen tableti 2580 Mah batarya destekliyor. Toza ve basit su sıçramalarına karşı dayanıklı olan tablet IP52 sertifikası ile geliyor. Özellikler itibariyle sınıf standartlarında bir tablet diyebiliriz. 2 MP arka kamerası 720 piksel çözünürlükte 30 fps video kaydı yapabiliyor. 2 MP kamera HD çekim için yeterli mi değil mi? Daha önce 2017 yılında 179 TL fiyatla gelen bu tablet artan kur etkisi ile şu an 349 TL fiyat etiketi ile satılacak.

A101, telefon ve tablet dışında pek çok ürünü daha müşterileriyle buluşturuyor. Eğer bu kampanyalardan yararlanmayı düşünüyorsanız, 3 Ocak'ta A101 mağazalarına uğrayabilirsiniz.