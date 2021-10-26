A101'in Çalışanı Mesaiye Bırakıp Tazminatsız Kovduğu İddiası

Pandemi döneminde 3 ay boyunca her gün en az 10 saat çalıştırıldığını ve 4 yıllık kıdem tazminatı ödenmeden işinden edildiğini iddia eden bir A101 çalışanının açtığı dava dün görüldü. İddialar oldukça çarpıcı.

İstanbul'da bir A101 şubesinde çalışırken 4 yıllık kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarılan Gizem Gül'ün işverene karşı açtığı dava, dün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Mağaza Market-Sen, Gizem Gül'e destek vermek için adliye önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

İddiaya göre; pandemide her gün en az 10 saat çalıştırılan çalışan, 3 ay boyunca sadece 1 gün izin kullanabildi. Daha sonra ise istifaya zorlandı. İşte konu hakkında detaylar:

Açıklamayı okuyan sendika örgütlenme koordinasyonu üyesi Doğan Aras süreci şöyle anlattı:

"A101 çalışanı Gizem Gül, pandemi sürecinde 3 ay boyunca her gün en az 10 saat çalıştırıldı. 3 ay boyunca ise sadece 1 gün izin kullanabildi. Mağaza sorumlusu olan Gül, çalışırken envanter sayımlarında en az 15 saat mesai yaptı.

Başka mağazaların envanter sayımlarına da gönderildi. Fazla çalışmasına rağmen mesai ödenmeyen Gül, kasa açıklarını kendi cebinden ödemek zorunda bırakıldı. Gül, A101 bölge sorumlusu tarafından, istifa etmeye zorlandı. İstifa etmezse haklarını alamadan işten atılacağı söylendi. Çalışanın tarihsiz olarak istifası alındı.

Bu olayın ardından iş yerinde rampadan düşerek yaralanan Gül, 10 gün rapor aldı. Gül'ün raporunun bittiği gün, A101 tarihsiz olarak aldığı istifayı işleme koydu. Çalışanın kıdem tazminatını gasp ederek iş akdine son verdi." Aras şunları söyledi:

"Market çalışanlarını asla yalnız bırakmayacağız. Hiçbir çalışan yalnız yürümeyecek."