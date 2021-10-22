A101'de Tarihi Geçmiş Ürünlerin Sattırıldığı Öne Sürüldü

Bir süre önce bozuk ürün satışı, mobbing ve rüşvet gibi iddialarla gündeme gelen A101, yine benzer iddialarla gündemde. Malatya'dan gelen bilgiler, şirketin çalışanlara mobbing uyguladığını ve son kullanma tarihi gelmiş olan ürünlerin satışının zorlandığını öne sürüyor...

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden A101, bundan kısa bir süre önce bizzat çalışanlar tarafından dile getirilen bazı iddialarla gündeme gelmişti. Personellerin yaptığı açıklamalara göre mobbing, artık dayanılmaz bir noktaya gelmişti. Ayrıca son kullanma tarihi yaklaşmış olan malların satılması için zorlamalar yapıldığı ve zaman zaman rüşvet verildiği iddia ediliyordu. Şimdi, bu olaylar silsilesinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Geçmişteki iddialar nedeniyle zaten imaj zedelenmesi yaşayan A101'le ilgili gelen yeni iddialar, olayların çok daha korkunç bir boyuta ulaşmış olabileceğini gözler önüne seriyor. Mağaza Market-Sen tarafından yapılan açıklamalarda, A101'in Malatya'daki bir şubesinde personele yönelik darp olaylarının yaşandığı, zorla belge imzalatıldığı ve hatta kasadaki açıkların çalışandan tahsil edildiği iddia ediliyor.

Hırsızlıkla suçlanan çalışanın işten atıldığı söyleniyor

Mağaza Market-Sen'in iddialarına göre Malatya'daki şubede satış müdürü olarak görev yapan kişi, personellerinden bir tanesi olan Ö.A.’yı darp etti. Mağazanın deposunda gerçekleşen bu olayda Ö.A.'ya belge imzalatıldığı da belirtiliyor. Ö.A. isimli personelin "kod-46"dan işten kovulduğu da iddia ediliyor.

A101'le ilgili korkunç iddialar, bunlardan ibaret değil. İddialara göre Mağaza Market-Sen, A101 çalışanları ile iletişime geçerek sorunları dinlemek istedi. Çalışanların "Sorumlular bizi köle olarak kullanıyor." dedikleri öne sürüldü. Ayrıca son kullanma tarihi gelmiş ürünlerin satışının yapıldığı da yine çalışanlar tarafından öne sürülmüş durumda.

A101 çalışanlarının koşullarla ilgili şikayetleri giderek artıyor

Çalışanlar; baskı ve mobbinge maruz kaldıkları iddialarını da artırıyor, hatta fazla mesai ücretlerini bir türlü alamadıklarını öne sürüyorlar. Haksızlığa karşı çıkan personel üzerinde ise doğrudan baskı kuruluyor. Hatta bazı personellerin istifası için her türlü girişimde bulunuluyor. Haftalık ve yıllık izinlerin de kullanılamadığı A101'de işçilerin sürekli savunmaları alınıyor...

Toplum ve çalışan sağlığının riske atıldığına ilişkin iddialar ise söyle

Yine bizzat A101 çalışanlarından edinilen bilgilere göre son kullanma tarihi gelen ürünlerin halka satılması için zorlama yapılıyor. Eğer bu ürünler vatandaşa satılamazsa, bu kez çalışanların bu ürünleri satın alması sağlanıyor. Yani bu iddialara göre vatandaşa da çalışana da bozuk ürün yediriliyor.