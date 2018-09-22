A101, Gelecek Hafta 'General Mobile Discovery' Satacak

2013 yılında piyasaya çıkan ve o dönem bir süreliğine piyasayı kasıp kavuran General Mobile Discovery, gelecek haftadan itibaren A101'de satışa sunulacak.

Piyasaya çıktığı sene orta segmentte yer alan General Mobile Discovery, aradan geçen 6 yılın ardından 'giriş seviyesi' dahi demekte zorlanabileceğimiz teknik özelliklere sahip. Buna rağmen akıllı telefonlara bütçe ayırmak istemeyenler için 699 TL'lik fiyatıyla iyi bir tercih olabilir.

Burada fiyat politikasını biraz eleştirebiliriz: Nitekim, General Mobile Discovery 2013'te piyasaya çıktığında da 699 TL'den satılmıştı. Durum böyleyken ve günümüzde akıllı telefonların koyduğu çıta da ortadayken, kampanyanın ilgi çekip çekmeyeceği merak konusu. Gelecek haftanın bülteninde bir diğer dikkat çeken Galaxy J7 Duo; ancak bu telefon da şu an zaten piyasada aynı fiyata bulunabiliyor.

A101'de Gelecek Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler