A101 Kapıda'nın 40 Günlük Dikkat Çekici Verileri Paylaşıldı

A101'in evden sipariş hizmeti olan A101 Kapıda'nın 1 Eylül-10 Ekim tarihi arasındaki verileri paylaşıldı. Veriler, şehirlerin genel tüketim alışkanlıkları hakkında dikkat çekici bilgiler paylaşıyor.

Kullanıcıların evlerinden çıkmadan dilediği gibi alışveriş yapabilmesini sağlayan A101 Kapıda uygulaması, geçtiğimiz nisan ayında seçili bölgelerde, eylül ayı itibarıyla ise tüm Türkiye’de hizmet vermeye başlamıştı.

Tüketicilerin A101 Kapıda uygulamasına olan ilgisinden memnun olan A101, ‘eve sipariş’ hizmetinin 1 Eylül - 10 Ekim tarihi arasındaki dikkat çeken verilerini paylaştı. A101 tarafından paylaşılan veriler, şehirlere göre tüketim alışkanlıklarındaki farkları da ortaya koyuyor.

Paylaşılan verilere göre söz konusu zaman diliminde A101 Kapıda uygulaması 1 milyon 41 bin 430 defa indirildi, 104 bin 189 ayrı sipariş verildi, toplamda 2 milyon 674 bin 138 ürün teslim edildi ve bu süreçte A101 Kapıda araçları 3 milyon 778 bin 560 kilometre yol katettiler.

Türkiye genelinde en fazla sipariş Pazar günleri, 19.00-21.00 saatleri arasında verilirken; en çok sipariş veren bölge, İstanbul’un Kadıköy ilçesi, en çok sipariş verilen ürün ise maden suyu oldu. Verilere göre 2 milyon 674 bin 138 üründen 106 bin 573’ünü maden suları oluşturdu.

Şehirlere göre en fazla sipariş verilen ürünlere baktığımızda İstanbul’da baget ekmek, İzmir’de Nimet marka boyoz, Ankara’da ise süt ve süt ürünleri öne çıktı. Ayrıca hemen her yemekte bulunan patates ve soğan, en fazla sipariş edilen ikili oldu.

A101’in ‘40 Günde Devr-i Türkiye’ başlıklı infografiği