Avrupa Birliği, Apple'ın iPhone'lardaki NFC ödeme sistemiyle ilgili aylardır beklenen kararı verdi. Sistem, artık Avrupa'da sadece Apple Pay'de değil, üçüncü taraf ödeme hizmetlerinde de kullanılabilecek.

Apple’ın başı, Avrupa Birliği’nin (AB) rekabet endişeleri nedeniyle son zamanlarda sıkça ağrıyordu. Bunlardan biri de şirketin NFC teknolojisi ile cihazları üzerinden sağladığı temassız ödeme yöntemiydi. AB, ocakta iPhone NFC teknolojisini sadece Apple Pay’e özel yapması nedeniyle şirketi tehdit etmiş 40 milyar dolara kadar ceza kesilebileceğini ifade etmişti.

Apple ise birkaç ay önce bu endişelere yanıt verdi ve teknolojisin Avrupa ülkelerinde bulunan rakiplerine açacağını belirtti. Ancak bu sefer de düzenleyicilerden aylar boyunca dönüş gelmedi. Bugün nihayet beklenen onay geldi.

iPhone’lar, Apple Pay dışındaki üçüncü taraf ödeme hizmetleri için de kullanılabilecek

Avrupa Birliği, Apple’ın endişelere karşı sunduğu hamleleri resmen kabul ettiğini duyurdu. Bu da artık AB ülkelerinde bulunan üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcılarının iPhone’ların NFC ile ödeme sisteminden yararlanabileceği anlamına geliyor. Yani bu ülkelerde sadece Apple Pay’e özel olma gibi bir durum olmayacak.

Yetkililer, neden bu kadar geç onay verildiği konusunu da aydınlattı. Buna göre Apple’ın taahhütlerini test edilmesi ve rakiplerle gerekli görüşmelerin gerçekleştirilmesi nedeniyle onay süreci bu kadar sürmüş. Kararın önümüzdeki 10 yıl boyunca geçerli olacağını da ekleyelim.

Bu kararla birlikte kullanıcılar iPhone’larından ödemeler ve cüzdan için diğer şirketlerin hizmetlerini kullanabilecekler ve seçim hakkına sahip olacaklar. Böylece Apple Pay ile rekabet ortamı oluşmuş olacak.