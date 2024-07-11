Apple, nisan ayındakine benzer bir uyarıyı 98 ülkeden kullanıcılarına yeniden gönderdi. Bildirimde, bazı kullanıcıların casus yazılımı saldırısına uğramış olabileceği ifade edildi.

Dünya çapındaki milyarlarca insan, siber saldırılara karşı tehlike altında. Bu nedenle de herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Teknoloji devleri de düzenli olarak insanları saldırılar konusunda uyarıyor.

2 milyarı aşkın kullanıcıya sahip Apple da bunlardan biri. Şirket, şimdi de iPhone kullanıcılarına yeni bir uyarı gönderdi. Bu, nisan ayında gönderilen uyarıya benzer bir bildirimdi. Belli kullanıcıların saldırılara maruz kalmış olabileceği ifade edildi.

Potansiyel casus yazılım saldırıları konusunda kullanıcılar uyarıldı

Apple’ın uyarı bildirimi, 98 ülkeden kullanıcılara gönderildi. Şirketin destek sayfasından yapılan açıklamada ülkelerin hangileri olduğu konusunda bir bilgi paylaşılmadı. Ayrıca olası bir saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği konusunda da bir açıklama yapmadı. Uyarıda bazı kullanıcıların casus yazılım saldırılarından etkilenmiş olabileceği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

“Apple, Apple Kimliğiniz ile ilişkili iPhone’unuzu uzaktan tehlikeye atmaya çalışan bir casus yazılımı tarafından hedef alındığını tespit etti. Bu saldırı muhtemelen kim olduğunuz ve yaptığınız iş nedeniyle özellikle sizi hedef alıyor. Bu tarz saldırılarda mutlak kesinliğe ulaşmak mümkün olmasa da Apple bu uyarıya güveniyor. Lütfen ciddiye alın.”

Apple’ın açıklamasının tıpkı nisan ayındakine benzediğini görebiliyoruz. Yani saldırılar, genel değil direkt olarak kişiyi hedef alarak yapılan saldırılardan bahsediliyor. Daha öncesinde gazeteci ve politikacı gibi insanlara bu tarz bildirimler gönderilmişti. Muhtemelen yine aynı bir durum mevcut. Sadece bu tarz öne çıkan isimler hedef alınıyor olabilir. Zaten bu yüzden Pegasus yazılımı olabileceği yönünde tahminler var. Devlet destekli siber saldırganların kullandığı bu yazılım da askerler, siyasetçiler gibi önemli isimlere karşı kullanılıyordu.

Tabii ki detaylarını bilmediğimiz için kesin bir şey söyleyemiyoruz. Apple da saldırganların işine yarayabileceği için haklı bir şekilde diğer ayrıntıları paylaşmıyor. Teknoloji devinin 2021’den beri düzenli olarak bu tarz uyarılar gönderdiğini ve şimdiye kadar 150 ülkeden insana ulaştığını ekleyelim. Yani bu tarz saldırılar uzun bir süredir var.