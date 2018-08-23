ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitcoin hakkında küresel çapta emsal yaratacak bir karar verme şansını geri çevirdi. Bu şans Bitcoin’in bir Borsa Yatırım Fonu (ETF) olarak tanınmasıydı. SEC, Bitcoin ETF tekliflerini reddetti. Peki bu ne anlama geliyor?

Bitcoin’in yasal bir Borsa Yatırım Fonu ya da küresel çaptaki adıyla Exchange Traded Funds (ETF) olarak tanınması demek, bu tanımlamayı kabul eden ülkenin bütün resmi kuruluşlarının Bitcoin’i yasal bir yatırım aracı olarak tanıması demektir. Şu anda dünya üzerinde Bitcoin’in ETF olarak tanımlandığı bir ülke piyasası bulunmuyor. Bunun için önce kapital merkezlerin, yani çok sayıda yüksek değerli yatırımcıların olduğu pazarlardan olumlu kararlar çıkması gerekiyor, ABD gibi... Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, bu konuda yapılan tekliflerin hepsini reddetti. Aslında Bitcoin ETF teklifleri ile ilgili kararını açıklayacağı tarihi Aralık 2017’den bu yana erteleyen SEC, artık kesin bir şekilde emsal bir piyasanın mimarı olma şansını yitirdi.

Eğer Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) olarak tanımlansaydı Bitcoin, hisse senedi, tahvil, bono ve emtia gibi bir yasal yatırım aracı haline dönüşecekti. Bu yatırım araçları, ilgili borsa kuruluşunun bulunduğu ülkede, yatırımcılara resmi bir seçenek olarak sunuluyor. Bir kişi yatırım yapacaksa, Bitcoin’i de borsa şirketlerinin listesinde görüyor.

ETF yatırım şirketleri ProShares, Direxion ve GarniteShares, SEC’e Bitcoin’i ETF olarak kabul edebileceklerinin teklifini göndermiş ve onay beklemeye koyulmuşlardı. SEC bu tekliflerin hepsini reddetti.

Tüm bu olumsuz havaya rağmen SEC, Bitcoin’in ETF olmasına karşı kararında, Bitcoin’in ya da blok zinciri teknolojisinin yatırım olarak faydasına yönelik değerlendirme yapmadığını söyledi. Bu karar, her ne olursa olsun Bitcoin ve genel kripto para piyasasını olumsuz olarak etkileyebilir. SEC’in kararı açıklamasıyla birlikte Bitcoin 200 dolardan fazla değer kaybetti ve 6400 dolar barajının üzerinde sabitlendi.

Özellikle ABD'li yatırımcılardaki genel motivasyon, Bitcoin'in ETF olarak kabul görmesine yönelikti. Bu red kararlarıyla birlikte söz konusu ETF beklentisi olan yatırımcıların hareketleri piyasayı olumsuz yönde etkileyebilir.