ABD'nin Çin'e ve Çinli firmalara yönelik yaptırımları devam ediyor. Drone üreticisi DJI da bu yasaklardan etkilenebilir.

Amerikan Hükûmeti sık sık Çin'e uyguladığı yaptırımlar ile haberlere manşet oluyor. Beyaz Saray'ın hedefinde şimdi bir başka Çinli dev olan DJI yer alıyor. ABD Senatosu, ulusal güvenlik sorunu olarak gördüğü DJI drone'ları yasaklamaya hazırlanıyor. Teklifin meclisten gemesi durumunda ABD Federal İletişim Komisyonu FCC'nin yasaklı firmalar listesinde DJI da dahil olacak. Daha önce alınmış olan cihazlar ise bu yasaklamanın dışında kalacak.

DJI drone'lar Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede satışta bulunuyor. Bireysel kullanıcılar dışında tarım, teslimat, denetim gibi amaçlar ile de kullanılan DJI modelleri bulunuyor. İçerik üreticileri, reklamcılar, sanatçılar ve amatör kullanıcılar arasında büyük bir kitlesi bulunan bu araçlar, ABD yönetimine göre kötü amaçlarla da kullanılıyor.

ABD yönetimi firmada Çin'in payının olmasından rahatsız

DJI'ın drone'ları savaş için tasarlanmış cihazlar değiller ancak ABD'li yetkililer, firma hisselerinin %6'lık bir kısmının Çin devletine ait firmalara ait olmasından rahatsız. Bu durum, güvenlik açıkları ve backdoor yazılımlar riskini artırıyor ve DJI'ın başarısı da Çin'i güçlendiriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan New York Senatörü Elise Stefanik, "DJI kabul edilemez bir ulusal güvenlik riski oluşturuyor, ve Komünist Çin tarafından üretilen drone'ların ABD'den silinme zamanı geçti bile." ifadesini kullandı. DJI ise suçlamaları reddediyor. DJI drone'lar Ukrayna'da ve Çin tarafından da Uygur Türklerini gözlemekte kullanılmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump zamanında başlayan ABD-Çin Ticaret Savaşı, daha uzun süre devam edecek gibi gözüküyor.