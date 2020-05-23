ABD, yeni geliştirdiği silah sisteminin testlerine başladı. Bu lazer sınıfı silahlar, tehdit oluşturabilecek drone ve küçük deniz araçlarına karşı güçlü bir savunma kabiliyeti sunuyor.

Amerikan Donanması, geçtiğimiz günlerde yeni geliştirdiği silah sistemleri üzerinde çalışmalara başladı. Pasifik Okyanus’unda insansız hava aracı üzerinde denenen bu silahlar, filmlerdeki çılgın sahneleri aratmıyor.

USS Portland (LPD-27), amfibi sınıfı bir nakliye gemisi. Üzerinde konuşlandırılan teknoloji ise ABD’nin bir süredir üzerinde çalıştığı yüksek enerji sınıfı bir ‘solid-state laser’ yani katı hal lazeri. Adeta Star Wars filmlerinden fırlamış olan bu silah, o sırada uçan insansız bir hava aracını saniyeler içinde yok ediyor.

Katı hal lazeri, gelecek silah sistemlerine öncülük edecek

Gemi komutanı Yzb. Sanders, “İHA’lar ve küçük deniz araçları üzerinde testler yaparak, ABD Donanması’nın yeni silahı, katı hal lazerinin sınırlarını öğreneceğiz” şeklinde konuştu. Sanders, geliştirdikleri yeni silah sistemi için, Deniz Kuvvetleri’nin şimdiye kadar test ettiği en eşsiz sistemlerden biri olduğunu söylüyor. Lazerin gelecekteki silah sistemleri için ön ayak olduğunu düşünen yüzbaşı, deniz savaşlarını artık çok farklı boyutlara taşıdıklarını da ekledi.

Donanma’nın açıklamasına göre, bu yeni lazer sınıfı silahların geliştirilmesinde, artan tehditler rol oynuyor. ABD için tehdit oluşturduğu düşünülen İHA’lar, küçük deniz araçları ve gözetim sistemlerine gözdağı vermiş olduğunu ekleyelim.

Test edilen tek lazer silahı bu olmamakla birlikte, ABD yeni geliştirdiği bu teknolojiyle lazer silahlarını sınıflandırmış bulunmakta. USS Ponce gemisine konuşlandırılan ve test edilen lazer silahı 30 kW sınıfına dahil.

ABD geliştirmiş olduğu bu lazer toplarının, insansız hava araçlarından ve en önemlisi rakibi olan Çin’in uzun menzilli füzelerinden korumasını hedefliyor. Çin’in kara tabanlı füzelerinin sınırlı sayıda mühimmat desteği sebebiyle bu gelişmiş savuma teknolojisi karşısında biraz üzülebileceğini belirtmekte de fayda var.

ABD Ordusu ise kendi lazer silahları üzerinde çalışıyor. Gücünün 300 kW’lara kadar çıkacağı söylenen silahların, roket ve toplara karşı büyük bir savunma gücü olması hedefleniyor. Programın başındaki isim Guy Renards, “Atış başına harcanan yakıt fiyatı için, sadece donanmamızdaki askerleri korumuyoruz, cüzdanlarını da koruyoruz” dedi.