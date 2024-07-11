ABD Başkanı Joe Biden, kapanmış ya da kapanmaya yakın olan otomobil fabrikalarını elektrikli araç fabrikalarına dönüştürecek destek paketini onayladı.

Son dönemde elektrikli otomobil pazarındaki rekabet oldukça ciddi hâle gelmiş durumda. Öyle ki firmaların rekabetine devlet yöneticileri de dâhil oldu. Özellikle ucuz modelleriyle pazarda fırtınalar estiren Çinli üreticilere yönelik pek çok ek vergi gelmişti. Şimdi ABD bu alanda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

ABD Hükûmeti, 8 eyalette yer alan toplam 11 otomobil fabrikası dönüşüm projesinin desteklenmesini amaçlayan destek paketini onayladı. Bu fabrikalardan bazılarında otomobil üretimi durmuşken diğer fabrikaların da kepenk kapatmanın eşiğinde olduğu ifade ediliyor. Bu fabrikalar şimdi elektrikli araç üretim tesislerine dönüştürülecek.

15,6 milyarlık daha büyük bir paketin parçası

Beyaz Saray yetkililerinden gelen açıklamaya göre bu fabrikalar, dönüşüm süreci tamamlandıktan sonra elektrikli motosikletler, otobüsler, hibrit güç üniteleri, ağır kamyonların kullanacağı bataryalar ve elektrikli SUV'ler üretecek. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Biden da temiz enerji ekonomisinin hem üreticilere hem çalışanlara fayda sağlayacağını belirtti.

Öte yandan desteğin şartları arasında fabrikalardaki sendikalı işçi sayısını arttırmak ve sektörde yeni sendikalı işler yaratmak yer alıyor. ABD'de İşçi Sendikası yaklaşmakta olan seçimlerde Joe Biden'ı destekliyor.

ABD Başkanı Biden, 2022 yılında temiz enerji ve elektrikli araç yatırımlarını arttıracak bir kararnameye imza atmıştı.