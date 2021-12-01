Amerika'da yaşayan Scotty Thomas, bir kere bilet aldığını unutup iki defa aynı şans oyunundan bilet aldı. Sonuçların açıklanmasıyla ise Thomas çifte ikramiye kazandığını öğrendi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bir adamın başına eşi benzerine zor rastlanır bir olay geldi. Şans oyunu bileti aldığını unutup yeni bir bilet daha alan adamın başına bir değil, iki tane talih kuşu kondu.

Kuzey Carolina eyaletinde ikamet eden 49 yaşındaki Scotty Thomas isimli şahıs, 2 dolar (yaklaşık 26,5 TL) karşılığında Lucky for Life isimli şans oyunu için internet üzerinden bir bilet aldı. Aradan bir süre geçtikten sonra bilet aldığını unutan Thomas, aynı oyun için ne olur ne olmaz diyerek bir bilet daha aldı. 27 Kasım tarihinde kazanan numaraların açıklanmasıyla Thomas, hayatının şokunu yaşadı.

Aldığı iki bilette de aynı numaralar çıktı

Damperli kamyon operatörü olarak çalışmakta olan Thomas, çekilişin yapılmasının ardından şans oyunu şirketi adına iki farklı bilgilendirme postası aldı. E-postaları okuduktan sonra ilk aldığı bileti unutup ikinciye bilet aldığını fark eden, aldığı iki bilette de aynı numaraların olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Durum karşısında ne yapacağını bilemediğini belirten Thomas, yaşadığı şok için “Kazandığımı fark ettiğimde yere uzanmak zorunda kaldım. Gerçekten inanamadım” ifadelerini kullandı.

Lucky for Life oyununda, büyük ikramiyeyi kazanan kişiye ömür boyu günde yaklaşık 13 bin 400 TL’ye denk gelen 1000 dolarlık bir ödül veriliyor. İkinci ikramiyeyi kazanan kişi ise, hayatının geri kalan süresi boyunca her yıl yaklaşık 335 bin TL’ye tekabül eden 25 bin dolarlık bir ödül alıyor. Kazandığı ikramiyeyi tek bir seferde almayı tercih eden Thomas içinse bu ödül bilet başına 390 bin dolar, yani hemen hemen 5,2 milyon TL olacak şekilde belirlendi. Bu durumda kazancından eyalet vergileri ve federal vergiler düşüldüğünde ise Thomas’ın toplam olarak 780 bin dolar, yani 10,4 milyon TL’lik kazancından geriye yaklaşık olarak 550 bin dolar (7,3 milyon TL) kalıyor.