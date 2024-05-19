ABD yönetimi, Google ve Meta gibi teknoloji devlerinin sualtı kablolarına bakım yapan Çinli firmaların casusluk yaptığından şüpheleniyor.

Küresel internet ve telekomünikasyon altyapısının çalışabilmesi için, denizlerin altından çok sayıda dev kablo döşenmesi gerekiyor. Bu kabloların bir kısmı devletlere bir kısmı da Google, Meta, Amazon gibi teknoloji devlerine ait. Teknoloji devleri, bu kabloların bakımı için başka şirketlerle çalışıyor ve bu şirketler arasında Çinli firmalar da yer alıyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre ABD'li yetkililer, Çinli tamirat ve bakım gemilerinin sualtı kabloları için ulusal güvenlik tehditi oluşturduğunu belirtti. Hem ticari hem de askeri anlamda büyük önem taşıyan bu kabloların, bakımlarını yapan Çin Komünist Devleti'ne bağlı S.B. Submarine System tarafından tahrifata uğratılabileceği belirtildi.

Kablolar üzerinden casusluk riski

Tamirat gemileri, bakım yapılacak kabloları öncelikli olarak su yüzeyine çıkarıyor. Bu esnada da kablolar hem casuısluk çalışmalarına, hem izleme cihazlarının yerleştirilmesine hem de diğer tahrifat yöntemlerine açık hâle geliyor. S.B. Submarine System gemilerinin sık sık radardan kaybolup radyo sessizliğine geçmesi de casusluk endişelerini arttırıyor.

Silikon Vadisi'nin devleri de bu kablolara büyük yatırım yapıyor. Bu yüzden de ABD'li yetkililer kabloların bakımına ayrı bir önem gösteriyor. Kaldı ki tamir gemilerinin üzerinde, kabloların yerini bulabilmelerini sağlayan deniz tabanı haritası çıkarmayı sağlayacak ekipmanlar da bulunuyor. Bu haritaların Çin'e stratejik avantaj sağlayabileceği belirtiliyor.

Konuyla ilgili olarak büyük teknoloji firmalarının da uyarıldığı belirtiliyor.