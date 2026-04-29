Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, uygun fiyatlı tableti Pad 2 9.7'yi tanıttı.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, ürünleriyle Türkiye de dahil dünya çapında çok fazla ilgi görmeyi başaran bir marka olmuştu. Yalnızca telefonlar değil, farklı kategorilerden ürünleriyle de karşımıza çıkıyordu. Tabletler de bunlardan biriydi. Şimdi ise kullanıcıların dikkatini çekecek bir tablet duyurusu geldi.

Çinli marka, Redmi Pad 2 9.7 ismi verilen yepyeni bir tablet tanıttı. Biraz daha küçük ekranlı bir model olan yeni tablet, uygun fiyata yeterli özellikler sunmasıyla iddialı olacağa benziyor. Çok beklentisi olmayanların tercih edebileceği bir model. Gelin özelliklerine ve fiyatına bakalım.

Redmi Pad 2 9.7 neler sunuyor?

Redmi Pad 2 9.7 modelinde 9,7 inç boyutunda 1280x2048 piksel çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına, 240 hz dokunma örnekleme hızına sahip bir ekran görüyoruz. Bu ekran 600 nit maksimum parlaklık sunuyor ve LCD panel ile geliyor.

Tablet, Qualcomm’un orta segment cihazlara güç veren Snapdragon 6s Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. 4G desteğiyle geldiğini de belirtmek gerek. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama eşlik ediyor. Cihazın arkasında 8 MP’lik kamera, önünde ise 5 MP’lik kamera var.

Tablet, 7.600 mAh’lik 18W destekli bataryaya sahip. HyperOS 3 ile kutudan çıkan cihazın boyutları 226.51 x 147.97 x 7.4 mm, ağırlığı 406 gram. Gümüş ve gri renklerde sunulacak tablet, Wi-Fi ve Wi-Fi +4G versiyonlarla sunulacak. Fiyatları ise 179 dolar ve 211 dolar.