Acayip Uygun Fiyata 120 Hz Ekran, 6000 mAh Batarya Sunan POCO C81 Pro Tanıtıldı

Xiaomi bünyesindeki POCO, aşırı uygun fiyatlı telefonu C81 Pro'yu tanıttı. Cihaz, ucuz olmasına rağmen dikkat çeken özelliklerle geliyor.

Gökay Uyan / Editor

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren POCO, ucuz telefonlarıyla ilgi görmeyi başaran bir markaydı. Cihazların ucuz olmalarına rağmen dikkat çeken özelliklerle gelmeleri de bu markayı öne çıkarmayı başarıyordu. Şimdi ise birkaç gün önce tanıtılan C81’in daha üst versiyonu olan C81 Pro tanıtıldı.

POCO C81 Pro modeli; ön tarafında çentikli ekrana, arkasında ise iPhone benzeri pil şeklinde adaya yerleştirilen kamera kurulumuna sahip. Telefon, çok uygun fiyata büyük batarya, gelişmiş ekran gibi özellikler sunuyor.

POCO C81 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,9 inç, 120 Hz, 720x1600 piksel, LCD
İşlemci Unisoc T7250
RAM 4 GB
Depolama 64/128/256 GB
Arka kamera 13 MP + yardımcı lens
Ön kamera 8 MP
Batarya 6000 mAh (15W)
İşletim sistemi HyperOS 3 (Android 15)

POCO C81 Pro modeli; siyah, yeşil ve altın renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Cihazın** 4 GB + 64 GB’lık versiyondaki başlangıç fiyatı yalnızca 99 dolar**. En üst seviye 4 GB + 256 GB ise 129 dolara satılıyor.

