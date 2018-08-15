ABD’nin yaptırımlarına yanıt olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın boykot açıklamaları ilk resmi karşılığını buldu. Ülkemize ithal edilen ABD ürünlerine %100’e varan ek vergi yükümlülükleri getirildi. Bu ürünlerin arasına kağıttan meyveye, PVC’den tütün ürünlerine ve otomobillere kadar her şey var.

14 Ağustos’ta ABD’nin ticari yaptırımlarına karşılık olarak Türkiye’nin takınacağı tavır, bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın açıklamasıyla şekillendi. Erdoğan, kriz sürecinde Türkiye’nin tüm yaptırımlara rağmen boyun eğmeyeceğinin sinyallerini verdi. Bugün Resmi Gazete’de “ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair kararda değişiklik yapılmasına ilişkin karar” başlığı ile Erdoğan’ın boykot çağrısı resmi sonuca ulaştı.

Binek otomobiller, kağıt ürünleri, alkollü içecekler ve tütün ürünleri, PVC, makyaj malzemeleri, taşkömürü, pirinç ve bazı meyveler, vergi artışı yapılan ürünler arasında bulunuyorlar.

Resmileşen kararda, "Bu maddenin yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannemesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu değişiklik kararından önceki ek mali yükümlülük oranları uygulanır" denildi. Yani bir başka dille daha önce ithal edilen ürünler bu vergiden muaflar, bundan sonra ithal edilecekler ise vergilendirilecekler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce şu açıklamada bulunmuştu:

"Buradan iş dünyamıza sesleniyorum. En güzel cevap işimize 4 elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz. Biz insansız hava araçlarını istediğimizde 'Kongre izin vermiyor' diyorlardı. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Bunları üretiyoruz. Sıkıntımız yok. Batı'da yapacağımız pek çok görüşme olacak. Batı'dan dostlar arıyor, görüşüyoruz, görüşmeye devam edeceğiz. Türkiye'de bir araya gelmenin gayretleri içerisindeyiz, bir araya geleceğiz. Gayretlerimizi sürdüreceğiz. Rabbimizin yardımı yakındır, endişe etmeyin."

Hemen aşağıdaki resmi belgede ek vergiye tabi olan ABD menşeli ürünlerin listesini ve vergi oranlarını görüyorsunuz:



