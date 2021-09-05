ABD'de bir yargıç, yapay zekanın 'birey' tanımına uygun olmadığına, bu sebeple de herhangi bir patentin mucidi olamayacağına karar verdi. Davayı açan 'Artificial Inventor Project' grubu, kararı temyize götürecek.

Yapay zekanın yapabildiklerinin sınırları durmadan gelişiyor ve her geçen gün hayatımıza daha çok dahil oluyorlar. Ancak bu değişim, beraberinde alınması gereken yeni kararlar anlamına geliyor ve nihayetine yapay zekanın sınırlarını da her koşulda insanlar belirliyor.

ABD'de bu duruma örnek olabilecek bir gelişme yaşandı. Yapay zekanın bir patentte mucit olarak listelenmesine izin verilmesi gerektiğini savunan uluslararası bir girişim olan 'Artificial Inventor Project' grubunun bir üyesi olan Stephen Thaler, iki yeni ürünün patentinin DABUS adlı yapay zeka olduğunu belirterek ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne başvurdu ancak başvurusu reddedildi. Bunun üzerine Thaler, ofise dava açtı.

Dava umdukları gibi sonuçlanmadı:

Davaya bakan ABD federal yargıcı Leonie Brikema, Thaler tarafından açılan davada Artifical Inventor Project grubunun umduğu kararı vermedi. Brikema, patent ofisinin yasaları doğru bir şekilde uyguladığını; yasada mucidin açıkça 'birey' olarak tanımlandığını ancak yapay zekanın bir birey olmadığını belirtti.

Thaler, yapay zekanın mucit olarak kabul görmesinin yenilikçi bir adım olduğunu ve daha fazla inovasyon ile sonuçlanacağını belirterek durumun yapay zekanın geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etse de söyledikleri kararın değişmesine yardımcı olmadı. Brikema, bu tartışmalarının yerinin mahkeme değil kongre olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Artifical Inventor Project grubunu yöneten hukuk profesörü Ryan Abbott, grubun kararı temyize götüreceğini ifade etti.

Bu konuda benzer bir durum Avustralya'da yaşanmış; mahkeme başlangıçta yapay zekayı mucit olarak kabul etmeyi reddetmişti. Yine Artifical Inventor Project grubu, aynı yapay zekayı aynı projeler ile Avustralya'da da mucit olarak kabul ettirmeye çalışmış ancak başlangıçta olumlu cevap alamamışlardı.

Geçtiğimiz haftalarda gelen bir haberle Avustralya Federal Mahkemesi'nin bu konuda karar değişikliğine gittiğini ve yapay zekâları mucit olarak kabul ettiğini öğrenmiştik. Grubun kararı temyize taşıması sonrası ABD'den de benzer bir karar gelirse, mucit yapay zekalarla daha sık karşılaşacağız gibi görünüyor.