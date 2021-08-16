Samsung'un Yeni Mobil İşlemcilerini AI Tasarlayacak

Samsung, akıllı telefon ve tabletlerde kullandığı işlemcilerin tasarımını yapay zekaya bırakacağını açıkladı. "DSO.ai" isimli bir yapay zeka aracını kullanacak şirket, bu sayede mühendislerin 30 hafta kadar çalıştıkları süreci 4 haftada tamamlayabilecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon ve tabletlerde kullandığı Exynos işlemcilerle ilgili aldığı yeni bir kararı duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre mobil ürün işlemcileri artık, yapay zeka tarafından tasarlanacak. Samsung bu hamleyle işlemci tasarım sürecini hızlandırmış olacak. Elbette yapay zekanın kullanımı, işlemcideki verimliliği de ciddi ölçüde artıracak.

Yarı iletken üreticileri, bir işlemciyi üretirken önce mantıksal tasarım ile işe koyuluyorlar. Bundan sonraki süreçte ise işlemcinin tüm yeteneklerini belirleyecek olan transistörlerin tasarım sürecine başlanıyor. Mühendisler bu süreci, mevcut koşullarda 20 ila 30 hafta aralığında tamamlayabiliyorlar. İşte Samsung'un aldığı karar, işlemci tasarım sürecini yalnızca 1 aya, yani 4 haftaya düşürecek.

Samsung, DSO.ai isimli aracı kullanacak

Samsung tarafından yapılan açıklamalarda, işlemci tasarımının emanet edileceği yapay zeka aracının "DSO.ai" olduğu ifade edildi. Synopsys isimli şirket tarafından geliştirilen bu yapay zeka aracı, çipin çalışma hızını yüzde 18'e kadar artırırken, enerji tüketimini yüzde 21'e kadar azaltabiliyor. Üstelik bu yapay zeka aracı, kendi kendine öğrenmeye programlanmış durumda. Yani Samsung, DSO.ai'yi kullanarak ne kadar çok işlemci tasarımı yaparsa, aldığı sonuç bir o kadar iyi olacak. Ayrıca çip tasarlama süreci de giderek azalacak.

Samsung tarafından atılan sektörde ilk gibi görünüyor olsa da işlemcisi tasarımını yapay zekaya bırakmak, pek çok şirketin önemsediği bir konu. Özellikle de Google ve NVIDIA'nın bu konuda çalıştığı, işlemci tasarımı yapabilen yapay zeka geliştirdikleri zaten biliniyor. Ayrıca Cadence isimli bir şirket de yakın bir geçmişte yapay zeka tasarımı yapabilen bir yapay zeka geliştirdi. Yaşanan gelişmeler, yarı iletken sektöründe büyük bir yeniliğin kapıda olduğunun açık bir göstergesi...