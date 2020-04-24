Huawei'den Google Temas Takip Sistemi Açıklaması

Huawei, Google tarafından geliştirilen temas takip uygulamasının Mayıs 2019'daki ABD yaptırımlarından önce üretilen tüm telefonlarda kullanılabileceğini açıkladı. Bu da yaptırımlardan sonra çıkan cihazların güncellemeyi alamayacağı anlamına geliyor. Google'ın mayıs ayında yayınlaması beklenen yeni uygulamasının COVID-19'la mücadele kapsamında geliştirildiği biliniyor.

Huawei akıllı telefon kullanıcılarının aklındaki en önemli sorulardan biri, ABD'nin Huawei'ye yönelik yaptırımlarının ardından Google'ın geliştirdiği yeni yazılımların ve güncellemelerin telefonlar tarafından desteklenip desteklenmeyeceği. Mayıs 2019'daki ABD yaptırımlarının ardından Huawei'nin Google Play ürünlerine erişimi engellenmişti. Yakın zamanda yapılan bir açıklamaya bakılırsa Apple ve Google'ın geliştirdiği temas takip uygulaması, Huawei'nin bazı cihazlarında kullanılabilecek.

TechRadar'ın elde ettiği bilgiye göre Huawei'nin Mayıs 2019'daki ABD yaptırım kararından önce alınan cihazları Google temas takip uygulamasıyla uyumlu olacak. Yani Huawei'nin Google Play Servisleriyle birlikte piyasaya sürülen tüm cihazları yeni uygulamayı edinebilecek. Bu cihazlar arasında 2019'un ilk yarısında piyasaya çıkan Huawei P30 ve Huawei P30 Pro gibi cihazlar yer alırken 2019'un ikinci yarısında piyasaya sürülen Huawei Mate 30 serisi yeni Google sisteminden faydalanamayacak.

Bazı eski telefonlar güncellemeden faydalanamayacak:

Google, büyük rakibi Apple'la güçlerini birleştirerek temas takip sistemini Android cihazların çoğunda çalışacak hâle getirmeye uğraşıyor. İlk sistem, mayıs ayında piyasaya çıkacak ve tam temas takip sistemi daha sonraki aylarda kamuoyuna sunulacak. Apple ve Google'ın yeni sistemi, bazı eski akıllı telefonlarda bulunmayan kablosuz yongalar üzerinde şekilleniyor. Belirli telefonlar Bluetooth'un daha az enerji tüketen versiyonu olan Bluetooth Low Energy'ye (BLE) bağlanamıyor.

Bu cihazların yeni sistemle bağlantı kuramayacağına dikkat çekiliyor. Bu cihazların dünya çapındaki toplam sayısı 2 milyarı geçiyor. Huawei'nin son birkaç yılda çıkardığı telefonların çoğunda varsayılan olarak BLE bulunsa da hangi eski Huawei telefonların bu bağlantı teknolojisini desteklediği net değil. Android 4.3 ve üst sürümlerinin BLE'yi desteklediğini biliyoruz ve BLE Checker gibi uygulamalar sayesinde cihazınızda BLE desteği olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz.

Piyasa analistlerine göre Huawei, 2020 yılında telefon satışlarında düşüş yaşayacak. Geçtiğimiz 10 yıllık süre içerisinde hiç böyle bir şey yaşanmamıştı. Üstelik telefon satışlarında yaşanacak düşüşün %20 seviyelerinde olacağı ifade ediliyor ki bu oran, Huawei'nin ciddi anlamda kan kaybedeceğini açıkça gözler önüne seriyor.