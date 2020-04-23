Çinli teknoloji devi Huawei, bugün düzenlediği çevrimiçi etkinlikte Nova 7 akıllı telefon serisinin yanı sıra yeni tableti MatePad’i de tanıttı. Şirketin yeni tableti, geçtiğimiz aylarda tanıtılan MatePad Pro’nun düşük özellikli versiyonu olarak karşımıza çıktı.

Teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip olan Huawei, yerini sağlamlaştırmak için piyasaya yeni ürünler sürmeye devam ediyor. Şirket, son olarak bugün internet üzerinden bir etkinlik düzenledi ve bu etkinlikte yeni Nova 7 serisi akıllı telefonlarının tanıtımını gerçekleştirdi.

Huawei, çevrimiçi olarak düzenlenen etkinlikte yalnızca Nova 7 serisini tanıtmakla kalmadı. Şirket, telefonunun yanı sıra Huawei Watch GT 2e akıllı saatini ve şimdi anlatacağımız Huawei MatePad tabletini de tanıttı. Huawei’nin yeni tableti, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen MatePad Pro’nun bir alt modeli olarak karşımıza çıktı.

Huawei MatePad nasıl bir tablet?

Huawei, bugün tanıttığı MatePad tabletine Pro modelinde bulunan ekran yerine 10,4 inçlik ekran koymayı tercih etti. Cihaz, yine MatePad Pro gibi Wi-Fi ve LTE seçenekleriyle iki ayrı model olarak piyasaya sürülecek. Cihazın işlemci kısmındaysa elbette bizi MatePad Pro’dakinden daha düşük bir işlemci karşılıyor olacak.

Huawei MatePad, 10,4 inçlik ve 2000 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip IPS LCD ekranla geliyor. Tablet, HiSilicon’un Kirin 810 işlemcisini bünyesinde barındırıyor ve 4 GB ya da 6 GB RAM seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Depolama kısmına gelindiğinde Wi-Fi ve LTE modelinde olduğu gibi 64 GB ve 128 GB’lık iki farklı model görüyoruz. Modellerin donanım özelliklerini yazımızın alt kısmındaki listeden inceleyebilirsiniz.

Huawei’nin yeni tableti MatePad, Android 10 tabanlı EMUI 10.1 kullanıcı arayüzüyle geliyor ve maalesef yine Google’ın servislerine yer vermiyor. Bunun yerine tableti alan kullanıcılar, Huawei’nin kendi servislerini kullanıyor. Cihazın batarya kapasitesiyse 7.250 mAh olarak açıklandı ancak hangi hızlı şarj seçeneğini desteklediği konusunda bir bilgi verilmedi.

Kamera kısmına gelindiğinde Huawei MatePad, biri önde biri arkada olmak üzere toplam 2 kamerayla piyasaya sürülecek. Her iki kamera da 8 MP çözünürlüğünde olmasına rağmen arka taraftaki kamera otomatik odaklama özelliğine, ön kamera da sabit bir odağa sahip.

Huawei MatePad özellikleri:

Ekran: 10,4 inç 2000 x 1200 çözünürlüklü IPS LCD ekran

10,4 inç 2000 x 1200 çözünürlüklü IPS LCD ekran İşlemci : HiSilicon Kirin 810

: HiSilicon Kirin 810 RAM: 4 / 6 GB

4 / 6 GB Depolama: 64 / 128 GB

64 / 128 GB Arka Kamera: 8 MP ön kamera (Otomatik Odak)

8 MP ön kamera (Otomatik Odak) Ön Kamera: 8 MP ön kamera (Sabit Odak)

8 MP ön kamera (Sabit Odak) Bağlantı: Wi-Fi / LTE

Wi-Fi / LTE İşletim Sistemi: EMUI 10.1 (Android 10)

EMUI 10.1 (Android 10) Batarya: 7.250 mAh

7.250 mAh Renkler: Siyah, Beyaz

Siyah, Beyaz Boyutlar: 245,2 mm x 154,96 mm x 7,35 mm

245,2 mm x 154,96 mm x 7,35 mm Ağırlık: 450 g

Huawei MatePad fiyatı:

Huawei MatePad, Wi-Fi ve LTE seçenekleri ve depolama alanı değişiklikleriyle toplamda 3 farklı modelle piyasaya sürülecek. Her modelin fiyatıysa ucuzdan pahalıya şu şekilde olacak: