GTA 5’in yazarı Dan Houser, Absurdaverse adlı yeni oyun evrenini duyurdu. Hikâye odaklı aksiyon-komedi oyunu hakkında ilk detaylar paylaşıldı.

Rockstar Games’in kurucu ortaklarından ve GTA 5’in yazarı Dan Houser, yeni projesi Absurdaverse ile karşımıza çıkıyor. Houser’ın medya şirketi Absurd Ventures, daha önce bir açık dünya aksiyon-macera oyunu üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Şimdi ise bu proje hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.

Rockstar Games’in kurucu ortaklarından ve GTA 5’in yazarı Dan Houser, yeni projesi Absurdaverse ile gündemde. Houser’ın kurduğu Absurd Ventures tarafından geliştirilen bu proje hakkında ilk detaylar paylaşıldı. İşte merak edilenler!

Absurdaverse evreni genişliyor: Yeni projeler yolda

Absurdaverse, hikâye odaklı bir aksiyon-komedi oyunu olarak geliştiriliyor. Yapılan açıklamada, bu evrende geçen oyunun yanı sıra ilk animasyon projeleri hakkında da yıl içinde yeni detayların paylaşılacağı duyuruldu. Aynı zamanda Absurdaverse evrenindeki bazı karakterler de ilk kez tanıtıldı.

Absurd Ventures, yalnızca Absurdaverse ile sınırlı kalmayacak. Şirket, bu yıl içinde Better Paradise ve American Caper adlı iki yeni hikâye evrenine dair detayları da paylaşacak. Bu projelerden American Caper, suç temalı bir hikâye evreni olarak tanımlanıyor. Öte yandan geçtiğimiz yıl zor bir süreç geçiren Immortals of Aveum geliştiricisi Ascendant Studios’tan yaklaşık 20 kişilik bir ekip, Absurd Ventures bünyesine katılarak Absurd Marin adlı yeni bir stüdyo kurdu.