Bir dönem dünyanın en yeni müzik teknolojilerinden biri olan kasetlerin kapakları reklam yapmak için kullanılırdı. Sanatçılarımızın bir kısmı bu alanı oldukça yaratıcı ve sıklıkla da absürt şekilde kullanmayı tercih etti.

İnsanların bir dönem müzik dinlemek için kullandıkları en temel araç kasetçalarlar ve teypler idi. Bu dönemde kasetler altın çağını yaşamış, hatta dilimize de "kaset yapmak" gibi bir deyimi kazandırmıştı. Geçtiğimiz gün kasedin mucidi Lou Ottens'ın hayatını kaybetmesiyle kasetler birden yeniden popüler olmaya başladı.

İnternetin olmadığı, televizyonun tek kanal olduğu, şarkıcıların sinema yıldızlığı yaptığı o karmaşık dönemde, kasetlerin içinde bulunan küçük kağıtlar aynı zamanda reklam aracı olarak da kullanılırdı. Haliyle sanatçılar ve kaset firmaları da bu kısıtlı alanda dikkat çekmek için yaratıcı, sıklıkla da absürt kapaklar tasarlıyordu. Her biri aslında internet meme'i olma potansiyeli taşıyan kapaklara gelin hep beraber bakalım.

Marvel'ın Black Cat'ine bakın, bir de bizim karakedilere...

Hayır her şey siyah beyaz zaten, sarışın değilseniz saç ekranda otomatik siyah çıkıyor. Kim bu karakediler? Herkes olabilir...

Yarım ekmek yemek de bu değil

İbrahim Tatlıses'in ülkemizin müziğinde ayrı bir yeri olsa da bu kapak gerçekten "İbrahim Abi tamam garibansın ama azıcık sakin sakin mi yesen?" dedirtiyor. Ayrıca garibanlığın iyice vurgulanması için ekmeğin içine bir şey koyulmadığı da gözden kaçmıyor.

Taekwondo aşkımızın bedeli ama

Aşkının bedeli olarak kızın abilerinden dayak yiyip taekwondoya sarmış olan Bekir Güneş abimiz, bir dahaki sefere aşklarına engel olmaya kalkacakların kafasını kiremit gibi kıracağı mesajını veriyor.

Leyla Ertaş Harikalar Diyarında

Leyla Ertaş'ın, isminden anladığımız kadarıyla ikinci albümü olan bu kasette bir Janis Joplin havası yakalayabilir misiniz inanın bilmiyoruz ama tavşan o hissi bir nebze de olsa veriyor.

Gül Fadime ile Kobra nasıl bir araya geldi ya?

Mustafa Çalar'ın her tarzda çalabildiğini kanıtlayan bu albümde doğadan esinlendiği şarkı isimlerinden de belli oluyor.

Trainspotting filmi soundtracki değildir

Albüme adını veren şarkıyı internette bulamamış olsak da sırf albüm kapağı listesi yaptığımız için bu kapağın da yeri burası.

Rahmetli Resul Balay'ın sunumsuz yakalanmış yeni gelin elinden çıkma gibi duran kıyafeti (Sesi güzeldir o ayrı)

Kıyafetinden bağımsız olarak Resul Balay, büyümeye başlamasıyla birlikte unutulmuş hatta bir köşeye atılmış bir isimdir. Döneminin önemli çocuk şarkıcılarındandır.

İlkokulda blok flütle denediğimiz burunla çalma

Bunu ilkokulda denemeyen herhalde yoktur. Sırf bu yüzden müzik dersinin olduğu gün bütün sınıf pancar gibi suratla dolaşırdı.

Su testisinden bahsediyor

Şarkıda Anadolu ağzıyla desdi şeklinde telaffuz edildiği üzere su testisinden bahsediliyor olsa da ufak kelime oyunlarının her dönem tuttuğunu gördüğümüz bir kapak.

Victor's Secret

Ümit Besen'in bütün albüm kapakları muhteşem olsa da bu kapak hem en çok bilinen örnek, hem de aşk kanatlarını gerçek anlamda göstermesiyle dikkat çekici.

Bonus: Leoparı da yalamazsın ya

Bu tasarımı internette sık sık görsek de aslında böyle bir albüm de sanatçı da yok. LeMan dergisinde Soner Günday tarafından uydurulmuş bir kapaktır. Yukarıdakilerden çok da farklı değildir yine de.