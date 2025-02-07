Acer, Predator Helios Neo 16 AI ve Helios Neo 18 AI modellerini tanıttı. Yeni dizüstü bilgisayarlar güçlü donanımı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Acer, Polonya'da düzenlenen Counter-Strike turnuvası IEM Katowice kapsamında iki yeni oyun dizüstü bilgisayarını duyurdu. Predator Helios Neo 16 AI ve Helios Neo 18 AI modellerinden oluşan bu yeni seri, üst seviye donanımı ve gelişmiş oyun performansıyla dikkat çekiyor.

Acer iki yeni oyun bilgisayarını duyurdu. Her iki model de Intel Core Ultra 9 275HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU seçenekleriyle sunuluyor. İşte detaylar!

Acer'dan iki yeni oyun bilgisayarı

Her iki model de RGB aydınlatmalı logo ve dinamik 4 bölgeli RGB klavye ile modern ve minimalist bir tasarım sunuyor. 64GB'a kadar RAM ve 2TB’a kadar depolama kapasitesi desteğiyle gelen dizüstü bilgisayarlar, Intel Killer Ethernet ve Wi-Fi 6E bağlantıları sayesinde kesintisiz ve düşük gecikmeli bir çevrimiçi oyun deneyimi sağlıyor. Ayrıca, her iki model de NVIDIA G-SYNC, Advanced Optimus ve MUX Switch teknolojilerini destekleyerek akıcı ve optimize edilmiş bir oyun performansı sunuyor.

Ekran ve kullanım senaryoları

Helios Neo 16 AI: OLED WQXGA ekranıyla yüksek görüntü kalitesi sunarken, 240Hz yenileme hızı ve 1ms tepki süresi sayesinde akıcı bir oyun deneyimi vadediyor. Acer, bu modeli özellikle taşınabilir bir oyun bilgisayarı arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olarak konumlandırıyor.

OLED WQXGA ekranıyla yüksek görüntü kalitesi sunarken, 240Hz yenileme hızı ve 1ms tepki süresi sayesinde akıcı bir oyun deneyimi vadediyor. Acer, bu modeli özellikle taşınabilir bir oyun bilgisayarı arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olarak konumlandırıyor. Helios Neo 18 AI: Daha büyük bir ekran ve daha güçlü bir donanım isteyenler için tasarlanan Helios Neo 18 AI, Mini LED WQXGA paneliyle dikkat çekiyor. 250Hz yenileme hızı ve 3ms tepki süresi sunan bu model, performans odaklı yapısıyla masaüstü bilgisayarlara güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

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