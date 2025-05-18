Acer, yapay zekâ ile donattığı kablosuz kulaklığı ile akıllı yüzüğünü duyurdu. Her iki cihaz da etkileyici özellikler sunuyorlar. Ancak Acer'ın yeni özelliklerin fiyatları şimdilik bilinmiyor.

Bu hafta, teknoloji tutkunları için oldukça hareketli geçecek. Zira teknoloji dünyasının en büyük etkinliklerinden Computex 2025, bu hafta gerçekleştirilecek. Hâl böyle olunca teknoloji şirketleri, şimdiden duyuru yapmaya başladılar.

Bu bağlamda; Tayvanlı teknoloji Acer, Computex 2025'e hızlı başlayan firmalardan oldu. 2025 model monitörlerini duyuran şirket, bunlarla yetinmedi. Acer'ın FreeSense Ring isimli akıllı yüzük modeli ile yapay zekâ destekli kablosuz kulaklığı AI TransBuds, resmen duyuruldu. Gelin hep birlikte Acer'ın yeni giyilebilir ürünlerine yakından bakalım.

Karşınızda Acer FreeSense Ring

Acer'ın akıllı yüzüğü, hafif titanyum malzemesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Kalp atış hızını, kalp atış hızındaki değişimi, kandaki oksijen seviyesini ve uykuyu takip edebilen akıllı yüzük, sahip olduğu yapay zekâ desteği ile kişiselleştirilmiş sağlık önerileri sunacak. Üstelik Acer, yapay zekâ destekli özellikler için kullanıcılardan ücret talep etmeyecek.

Acer'ın açıklamasına göre akıllı yüzük, yılın ilerleyen dönemlerinde belirli pazarlarda satışa sunulacak. FreeSense Ring'in fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

Ve Acer AI TransBuds

Acer'ın yeni kablosuz kulaklığı, aslında müzikten ziyade canlı çeviriye odaklanıyor. Çünkü bu kablosuz kulaklıkta bulunan yapay zekâ teknolojisi, özel bir algoritma ile telefonlara bağlandığı zaman gerçek zamanlı ve çift yönlü çeviri yapıyor. Şu an için 15 farklı dil için destek sunan AI TransBuds, kulaklıkların kendisinde 50 mAh, kutusunda ise 400 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Kulaklığın Bluetooth 5.4 desteği, güncel akıllı telefonlarla sorunsuz bağlantı sağlayacak.

Acer, tıpkı FreeSense Ring gibi AI TransBuds'ın da fiyatını açıklamadı. Bu kablosuz kulaklığın ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatının ne olacağı şimdilik belirsiz.