Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Sınav Tarihleri Belli Oldu

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınav tarihleri sonunda belli oldu. Belirlenen tarihler arasında sınava girecek öğrencilerin, sınavlara yüz yüze mi yoksa online bir şekilde mi gireceği de açıklandı.

Online derslerin başlamış olduğu Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde (AÖF) 2021-2022 yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 17 Ekim’de tamamlanmıştı.

Derslere başlayan öğrencilerin büyük bir kısmının aklında ise bir süredir aynı sorular vardı: AÖF sınavları ne zaman? Sınavlar online mı yoksa yüz yüze mi olacak? Bu soruların cevapları bugün nihayet geldi. AÖF, güz dönemi sınav tarihlerini ve sınavların nasıl yapılacağını açıklandı. İşte detaylar.

Güz dönemi sınavları ne zaman? Sınavlar online mı olacak?

Yapılan açıklamaya göre 2021-2022 öğretim yılı güz dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021-7 Ocak 2022 olarak belirlenen Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nden kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrencilerin; güz dönemi ara sınavlarının 27-28 Kasım 2021 tarihinde, güz dönemi dönem sonu sınavlarının ise 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

2021 yılı açık öğretim fakültesi yaz okulu sınavları, yüz yüze bir şekilde yapılmıştı. Gelen bilgilere göre 2021-2022 eğitim yılı AÖF güz dönemi sınavlarının da aynı şekilde, yüz yüze olarak yapılması beklenmekte. Buna ek olarak AÖF öğrencileri, güz dönemi ara sınavlarına AÖF sınav merkezinde girecek.

Final sınavlarına giren öğrenciler, sınav sonuçlarını ise aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş bilgilerini girdikten sonra görebilecek.