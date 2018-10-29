Bir fikir dünyayı değiştirir. Belki o fikir, hiç de beklemediğiniz bir yerden, Anadolu’nun köylerinden çıkar, kim bilir? Artık herkes bilecek. Webtekno’nun yeni yazı dizisi Genç Mucitler, Türkiye’nin dört bir yanında kendi imkanlarıyla bir şeyler üretmeyi başaran, ruhu ya da yaşı genç olan herkesi ülke gündemine taşıyacak.

Üretmek dünyanın en zor işlerinden birisidir. Bunu en çok üretmeye çalışanlar bilir. Hele ki eldeki imkanlar sınırlı ya da yetersiz olursa, çoğu insanın üretmemek için bir bahanesi bulmuş olur. Bu bahaneler “olanak ve koşullar elverişsiz bir nitelikte” olsalar da, çalışmaya devam eden binlerce genç insan var. Milyonlarca insanın geleceğe umutla bakmasını, akılların bahanelerden kurtulmasını sağlamak gerekiyor.

Ruhu ya da yaşı fark etmeksizin, üretmeye çalışan herkes genç kalabiliyor. Bir şeyi başardıktan sonra, o başarıyı insanlara göstermek, herkesi başarıya ortak etmek gerekiyor. Ne yazık ki pek çok insan, başardıklarına rağmen adını ve çalışmasını yeterince duyuramıyor. İnsanların gündemi hep farklı tartışmalar, farklı olaylarla meşgul oluyor.

Webtekno olarak, Türkiye’nin dört bir yanında lise, üniversite öğrencilerinden ve araştırmacılardan çok sayıda bilgilendirme alıyoruz. Uzunca bir süredir, yurdun farklı köşelerindeki gençlerimizi size tanıtmaya, projelerini ve başarılarını göstermeye çalışıyoruz.

O gençlerimizden aldığımız ilhamla “Genç Mucitler” yazı dizisini başlatıyoruz:

En başta da söylediğimiz gibi gençlik, yaşa bağlı olan bir durum değil. Aklını ve zihnini genç tutmayı başarmış, fikrini gerçeğe dökerek boş durmamış herkes bu seride yer alabilir. Ayrıca Türkiye’deki liseler ve üniversitelerde yer alan öğrenci kulüpleri, bireysel projeler de köşemizde yer alacak.

Yazılım, mühendislik, yapay zeka, sağlık ve aklınıza gelebilecek her türlü alanda projenizle Genç Mucitler’de yer alabilirsiniz.

Genç Mucitler'e nasıl katılabilirsiniz?

Öncelikle ana şartımız sadece fikrinizin değil, gerçekleştirmiş olduğunuz en az 1 projenizin bulunması. Eğer bu şartı karşılıyorsanız, projenizi duyurmak için sizi biraz tanımamız gerekecek. Bunun için hazırladığımız, oldukça kısa “Genç Mucitler yayın başvurusu” formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Formu dolduran Genç Mucitler, ekibimiz tarafından sırayla ve özenle incelenecek. Haberiniz yapılacağı zaman, forma bıraktığınız e-posta adreslerinizden size bilgilendirme geçilecek.

Genç Mucitler’i tüm Türkiye tanısın diye buradayız. Azimle çalışarak bahaneleri dinlemeyen herkese şimdiden başarılar diliyoruz.