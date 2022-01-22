Agar.io çılgınlığı bir aralar oldukça piyasayı sallamıştı. Öyle ki bilgisayar başında vakit geçiren herkes uzaktan da olsa bir kere adını duymuştur. Hücreler ve virüsler gibi değişik bir temadan eğlenceli bir atmosfer ortaya çıkartan Agar.io, kısa zamanlı vakit öldürmek için eğlenceli bir oyundu.

Agar.io’nun popülerliğinden sonra io oyunları altında birçok farklı türde oyun piyasada türemeye başladı. Bu oyunların hepsi birbirinden tamamen farklı tarzda ve türlerde çıkmış olsa da hepsinin ortak olarak gözüken noktası aynı basitliğe sahip olmasıydı. Günümüzde io oyunları özelliklede Agar.io eski popülerliğine sahip olmasa da hala oynayanları mevcut.

Özellikle zamanı çok fazla olmayan insanların veya basit oynayıp çıkmalık tarzda eğlence arayan insanların ilgisini çeken Io oyunları arasında Agar.İo kendi popülerliğini korur durumda. Biz de başlamak isteyenler veya hali hazırda oynayanlar için Agar.io hakkında birkaç taktik hazırlamaya karar verdik.

Agar.io nasıl bir oyun?

Agar.io kesinlikle basitliğin vücut bulmuş hali diyebiliriz. Genel olarak "io" kategorisindeki bütün oyunlar için bu deyim geçerli olsa da yinede belirtmekte fayda var. Bir hücre olarak başladığınız bu rekabete dayalı oyunda kendi bulunduğunuz lobideki en büyük hücre olma yolunda rakiplerinizi yemeye çalışıyorsunuz. Kulağa geldiğinden kesinlikle daha basit olduğunu söyleyebilirim. Rakipler dışındaki tek düşmanınız ise virüsler. Virüsler temas ettiğinizde hücrelerinizin bölünmesini ve çok fazla temasınız da da yok olmanızı sağlayan tuzaklar olarak nitelendirebiliriz. 10'ar kişilik lobiler halinde oluşan Agar.io kesinlikle rekabetin oldukça sert ve eğlenceli geçtiği bir oyun. Fakat yazımızda bahsedeceğimiz üzere her oyunda olduğu gibi bu oyununda belli başlı tüyoları, taktikleri ve dikkat edilmesi gereken detayları mevcut.

Agar.io taktikleri:

Tuzaklara dikkat edin

Yiyeceğiniz şeyleri dikkatli seçin

Virüsler sizin dostunuz

Köşelerden ve kenarlardan uzak durun

Bölünerek saldırmayı öğrenin

Mevcut özelliklerinizden en iyi şekilde yararlanın

Hücrelerinizi harcamaktan çekinmeyin

Oyuncuları birbirine düşürün

Tuzaklara dikkat edin:

Bazı oyuncular kasıtlı olarak etraflarında küçük hücre barındırmayı severler. Fakat bunun bir tuzak olduğunu göz önünde bulundurmanız gerekiyore. Çünkü asıl amaçları etraflarındaki küçük hücreleri yemeye çalışırken sizi yemek olacaktır.Siz daha küçük hücreyi yemek için üzerine ilerlerken, hızlı bir şekilde mümkün olduğunca çok hücreye bölünerek sizi yemeye çalışırlar. Bu kesinlikle dikkat etmeniz gereken tuzaklardan biri.

Yiyeceğiniz şeyleri dikkatli seçin:

En büyük kazancı kendi boyutunuza yakın bir oyuncuyu yiyerek elde edersiniz. Daha küçük olanları kovalamak cazip olsa da, karşılığında daha az şey kazanırsınız ve kendince tehlikeleri de peşinde getirir. Kovalamaca esnasında kendi boyunuzu aşan bir oyuncu ile karşılaşmanız oldukça olası ve bunun sonucu da etrafınızda sahip olduğunuz hücrelerin bir kısmını kaybetmenize hatta tamamen tüm hücrelerinizi kaybetmenize sebep olabilir.

Virüsler sizin dostunuz:

Sizden çok daha güçlü durumda olan bir oyuncuyla karşılaştığınız durumlarda kendinizi bir virüsün yanına veya arkasına atın. Virüsler dokunduğunuz anda hücrelerinizi patlamasına sebep olan tuzaklar diyebiliriz. Bu yüzden virüslerin etrafında oynamanız sizi olduğu kadar sizden güçlü olan oyuncuları da tehlikeye atacaktır. Bu durumu iyi kullanırsanız virüsleri kendi yararınıza kullanabilirsiniz.

Köşelerden ve kenarlardan uzak durun:

Agar.io'nun haritası belli ölçeklerde olduğu için köşeleri ve sonu tabii ki mevcut. Bu yüzden buralardan kaçınmanız gerekiyor. Özellikle henüz küçük bir hücreyseniz ve peşinizde sizi takip eden birileri varsa köşelerden ve kenarlardan olabildiğince uzak durmaya çalışın. Bu rotanın sonunuuz getirme ihtimali olduğu gibi, kaçış rotanızı daralttığınız için başka oyuncularla karşılaşma ihtimalinide peşinde getiriyor.

Bölünerek saldırmayı öğrenin:

Bölünmüş saldırı rakip oyuncudan en az %266 büyük olduğunuzda ve onları tüketmek istediğinizde kullanmanız gereken bir saldırı. Farenizin baktığı yönde hücrelerinizi bölerek daha baskın bir şekilde rakiplerinizi yiyebilmenizi sağlıyor. Hiç bir şekilde bölünmemiş durumdayken başka bir oyuncuyu yiyebilmek için yiyeceğiniz oyuncudan en az %10 daha büyük olmak gerekiyorken bölünmüş durumda olduğnuzda birden fazla hücreye sahip olduğunuz için yiyeceğiniz oyuncudan %33 daha büyük olmanız gerektiğini unutmayın.

Mevcut özelliklerinizden en iyi şekilde yararlanın:

Hızınız oyundaki her şey denilebilir. Erken hızınızı iyi kullanıp oyuncuların etrafındaki agarları yiyin. Sadece birkaç oyuncunun uğradığı yerleri bulup orada gizli bir şekilde büyümeye devam edin. Bir süre sonra diğer oyuncularla kafa kafaya çarpışabilecek duruma geleceksiniz.

Hücrelerinizi harcamaktan çekinmeyin:

Bazı zamanlar çok köşeye sıkıştığınız ve kaçamayacağınız durumlar olacaktır. Bu tarz durumlarda kendinizi olabildiğince bölerek küçük, ufacık da olsa bir parça hücrenizin kaçmasını sağlayabilirsiniz. Bu duruma kesinlikle sevinmelisiniz. Çünkü ne kadar küçük olursa olsun kurtulduğunuz ve hayatta kaldığınız sürece yeniden büyüyüp oyuna dönme şansınız olacaktır.

Oyuncuları birbirine düşürün:

Bu durum her zaman olmasa da genellikle büyük oyuncular avları ile arasına girilmesinden pek hoşlanmıyorlar. Bu durumu leyhinize kullanmak kesinlikle mümkün. Büyük bir oyuncu tarafından kovalanırken başka bir büyük oyuncu ile karşılaşırsanız ikisi arasında kalıp ömeniz bir ihtimal olsa da mesafeyi doğru ayarladığınız iki oyuncuyu birbirine kırdırma ihtimaliniz de oldukça yüksek.