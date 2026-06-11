[Haziran 2026] 10 Bin TL Değerindeki 7 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Haziran ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün ortaya çıktı.
Haziran ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Final Fantasy XVI. Seriyi sevenlerin serinin bu oyununu da oynamasını mutlaka tavsiye ediyoruz.
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PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|Final Fantasy XVI
|PS5
|2.099 TL
|Sonic X Shadow Generations
|PS4, PS5
|1.599 TL
|Kingdom Come: Deliverance
|PS4, PS5
|1.049 TL
|Life is Strange: Double Exposure
|PS5
|2.099 TL
|Farming Simulator 25
|PS5
|1.299 TL
|Blades of Fire
|PS5
|1.749 TL
|Black Desert
|PS5
|429 TL
Listede yer alan oyunların tamamı, 16 Haziran tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.