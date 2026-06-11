[Haziran 2026] 10 Bin TL Değerindeki 7 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

Sony'nin Haziran ayında PlayStation Plus abonelerinin erişebileceği oyun kütüphanesine ekleyeceği yeni oyunlar açıklandı.

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Haziran ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün ortaya çıktı.

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Haziran ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Final Fantasy XVI. Seriyi sevenlerin serinin bu oyununu da oynamasını mutlaka tavsiye ediyoruz.

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PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar

Oyun Platform Normal Fiyatı Final Fantasy XVI PS5 2.099 TL Sonic X Shadow Generations PS4, PS5 1.599 TL Kingdom Come: Deliverance PS4, PS5 1.049 TL Life is Strange: Double Exposure PS5 2.099 TL Farming Simulator 25 PS5 1.299 TL Blades of Fire PS5 1.749 TL Black Desert PS5 429 TL

Listede yer alan oyunların tamamı, 16 Haziran tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.