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[Haziran 2026] 10 Bin TL Değerindeki 7 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

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Sony'nin Haziran ayında PlayStation Plus abonelerinin erişebileceği oyun kütüphanesine ekleyeceği yeni oyunlar açıklandı.

[Haziran 2026] 10 Bin TL Değerindeki 7 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Haziran ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün ortaya çıktı.

Haziran ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Final Fantasy XVI. Seriyi sevenlerin serinin bu oyununu da oynamasını mutlaka tavsiye ediyoruz.

İçerikten Görseller

[Haziran 2026] 10 Bin TL Değerindeki 7 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor
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PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar

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Oyun Platform Normal Fiyatı
Final Fantasy XVI PS5 2.099 TL
Sonic X Shadow Generations PS4, PS5 1.599 TL
Kingdom Come: Deliverance PS4, PS5 1.049 TL
Life is Strange: Double Exposure PS5 2.099 TL
Farming Simulator 25 PS5 1.299 TL
Blades of Fire PS5 1.749 TL
Black Desert PS5 429 TL

Listede yer alan oyunların tamamı, 16 Haziran tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.

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