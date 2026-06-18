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GTA 6'nın Ön Sipariş Tarihi Resmen Açıklandı!

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Rockstar, GTA 6'nın ne zaman ön siparişe açılacağını paylaştı.

GTA 6'nın Ön Sipariş Tarihi Resmen Açıklandı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Rockstar’ın uzun yıllardır geliştirdiği GTA 6, tarihin en çok beklenen oyunu durumunda. Oyunun 19 Kasım 2026 tarihinde resmen yayımlandığını göreceğiz. Son zamanlarda gelen bilgiler GTA 6’nın yakında siparişe açılacağı yönündeydi. Bugün ise beklenen açıklama geldi.

Rockstar Games, resmî hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla GTA 6’nın ön siparişe ne zaman açılacağını açıkladı. Yıllar süren bekleyiş nihayet sona eriyor gibi. Önümüzdeki hafta GTA 6’yı satın alabileceksiniz.

25 Haziran’da ön siparişe açılacak

Rockstar’ın resmî hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre GTA 6, 25 Haziran 2026 tarihinde resmen ön siparişe açılacak. PlayStation ve Xbox’ın resmî mağazaları üzerinden oyunu o tarih itibarıyla satın alabileceksiniz. 25 Haziran'da çok merak edilen fiyatını da öğreneceğiz.

Rockstar, oyunun ön sipariş tarihinin yanı sıra kapak tasarımını da paylaştı. İkonik GTA oyunlarını andıran, oyunun farklı bölümlerinden görseller yer alan, ortada ise VI sayısının yer aldığı bir kapak tasarımını oyunda göreceğiz.

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Gta 6

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