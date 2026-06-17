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PlayStation 5 Çok Isınıyor Sorunu Neden Olur, Nasıl Çözülür?

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Fan sesi yükseliyor, kasa ciddi şekilde ısınıyor veya oyun sırasında sıcaklık uyarısı çıkıyorsa problem yalnızca normal çalışma sıcaklığı olmayabiliyor.

PlayStation 5 Çok Isınıyor Sorunu Neden Olur, Nasıl Çözülür?
Ayçelen Kolan Ayçelen Kolan /

PS5’in fan sesi yükseliyor, kasa ciddi şekilde ısınıyor ya da oyun sırasında “konsol çok sıcak” uyarısı çıkıyorsa yalnız değilsiniz. Özellikle uzun oyun seanslarında birçok kullanıcı PlayStation 5’in sıcaklık davranışından şikâyet etmeye başladı. Üstelik bazı durumlarda sorun yalnızca normal çalışma sıcaklığından ibaret olmuyor.

PlayStation 5 piyasaya çıktığında en çok konuşulan konulardan biri devasa soğutma sistemi olmuştu. Sony, önceki nesilde yaşanan sıcaklık problemlerini azaltmak için oldukça büyük bir kasa tasarımı kullandı. İçeride geniş fan sistemi, sıvı metal termal yapı ve büyük hava kanalları yer aldı.

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PlayStation 5 Çok Isınıyor Sorunu Neden Olur, Nasıl Çözülür?
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Fakat PS5’in kullandığı donanım da oldukça güçlü çalışıyor. AMD Zen 2 işlemci ve RDNA 2 tabanlı grafik birimi yüksek performans üretirken ciddi sıcaklık oluşturuyor. Özellikle 4K çözünürlükte çalışan modern oyunlar konsolun yükünü ciddi şekilde artırabiliyor. Birçok kullanıcı ilk etapta hafif sıcaklığı normal kabul ediyor. Asıl problem sıcaklığın anormal seviyeye çıkmasıyla başlıyor. Çünkü aşırı ısınan PS5 performans düşüşü yaşayabiliyor, oyun kapatabiliyor ve bazı durumlarda kendini tamamen kapatabiliyor.

PS5 aslında normalde de sıcak çalışıyor

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PlayStation 5’in kasası normal kullanımda bile belirgin şekilde sıcak hissedilebiliyor. Özellikle arka hava çıkış bölgesinde ciddi sıcak hava akışı oluşuyor.

Bu durum birçok kullanıcıyı korkutuyor fakat aslında belirli seviyeye kadar tamamen normal kabul ediliyor. Çünkü PS5 yüksek performans altında çalışan güçlü donanıma sahip. 4K çözünürlükte çalışan oyunlar, ray tracing açık kullanım veya yüksek FPS modları konsolun işlem yükünü ciddi seviyeye çıkarıyor.

Bazı oyunlar işlemciyi daha fazla zorlarken bazıları GPU tarafını yoğun şekilde kullanıyor. Sonuç olarak sıcaklık oyundan oyuna değişebiliyor. Sorun genelde sistemin bu sıcaklığı kontrol edememesiyle ortaya çıkıyor.

Toz birikmesi hava akışını ciddi şekilde bozabiliyor

PS5 ısınma problemlerinin en yaygın sebeplerinden biri toz oluyor. Konsolun geniş hava kanalları zamanla ince toz tabakasıyla dolabiliyor. Özellikle halı üzerinde kullanılan veya kapalı TV ünitesine yerleştirilen cihazlarda bu durum daha hızlı oluşuyor. Toz birikmeye başladığında fan yeterli hava çekemiyor. Sonuç olarak içerideki sıcak hava dışarı atılamıyor. Fan sesi normalden daha yüksek çalışmaya başlıyor fakat kasa sıcaklığı yine de düşmüyor. Bu durum hava akışının bozulduğunu gösterebiliyor. Özellikle dikey kullanılan PS5 modellerinde alt hava girişlerinin kapanmaması büyük önem taşıyor.

Kapalı tv ünitesi içinde kullanmak büyük hata olabiliyor

Birçok kullanıcı konsolu estetik görünmesi için dar TV ünitesine yerleştiriyor. Fakat PS5 ciddi hava sirkülasyonu isteyen cihazlardan biri. Konsolun arka kısmından çıkan sıcak hava dışarı yayılamazsa içeride sıcaklık birikiyor. Bu da fanın sürekli yüksek devirde çalışmasına neden oluyor. Özellikle arkası tamamen kapalı mobilyalarda sıcak hava adeta içeride hapsolabiliyor. Bazı kullanıcılar konsolu açık alana aldıktan sonra sıcaklık probleminin ciddi şekilde azaldığını söylüyor. PS5’in çevresinde belirli boşluk bırakılması bu yüzden önemli hâle geliyor.

Sıvı metal sistemi PS5’in en kritik bölgelerinden biri

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Sony, PS5’te klasik termal macun yerine sıvı metal çözümü kullandı. Bu sistem işlemciyle soğutucu arasında çok daha güçlü ısı transferi sağlıyor.

İlk etapta oldukça başarılı çalışan bu yapı uzun kullanımda farklı tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle bazı kullanıcılar yıllar sonra sıcaklık davranışının değiştiğini fark etmeye başladı. İnternette dolaşan bazı teknik incelemelerde sıvı metal dağılımının zamanla değişebildiği konuşuluyor. Bu konu hâlâ tartışmalı ilerlese de özellikle yoğun kullanılan cihazlarda sıcaklık performansının zamanla değişebildiği görülüyor. Yetkisiz müdahale ise burada ciddi risk oluşturuyor çünkü sıvı metal yanlış uygulanırsa anakarta zarar verebiliyor. Her PS5 oyunu aynı sıcaklık seviyesinde çalışmıyor. Bazı yapımlar konsolu ciddi şekilde zorlayabiliyor. Özellikle Unreal Engine 5 kullanan yeni nesil oyunlarda GPU yükü oldukça yükseliyor. Ray tracing açık kullanımda sıcaklık daha belirgin hissediliyor. Bazı kullanıcılar yalnızca belirli oyunlarda fan sesinin arttığını söylüyor çünkü optimizasyon kalitesi burada doğrudan fark yaratabiliyor. Özellikle yüksek FPS modları aktif olduğunda sistem daha fazla güç tüketiyor ve sıcaklık artıyor. Bu yüzden her yüksek sıcaklık doğrudan arıza anlamına gelmiyor. PS5 normal şartlarda oldukça sessiz çalışabiliyor. Fan sesi belirgin şekilde yükselmeye başladıysa sistem ekstra yük altında kalıyor olabilir. Toz birikmesi, hava akışı problemi veya yüksek ortam sıcaklığı fan davranışını doğrudan değiştirebiliyor. Bazı kullanıcılar yalnızca dış yüzeyi temizliyor fakat iç hava kanalları kirli kaldığında problem devam ediyor. Sony bu yüzden PS5 tasarımında özel temizlik bölmeleri kullandı. Kullanıcılar belirli noktalardaki tozu daha kolay temizleyebiliyor. Fakat derin iç temizlik dikkat istiyor çünkü yanlış müdahale fan yapısına zarar verebiliyor.

Aşırı ısınma devam ediyorsa donanımsal problem ihtimali güçleniyor

Konsol sürekli sıcaklık uyarısı veriyorsa ve temizliğe rağmen düzelmiyorsa iş donanım tarafına kayabiliyor. Fan arızası, soğutucu temas problemi veya güç yönetimindeki hata sıcaklık davranışını değiştirebiliyor. Bazı cihazlarda oyun sırasında aniden kapanma yaşanabiliyor. Bu durum çoğu zaman sistemin kendini korumaya aldığını gösteriyor. Özellikle ağır oyun yükünde birkaç dakika içinde kapanan cihazlarda detaylı teknik kontrol gerekebiliyor. PS5 güçlü donanımı nedeniyle doğal olarak sıcak çalışan konsollardan biri. Fakat doğru hava akışı sağlandığında ve düzenli temizlik yapıldığında sistem çoğu zaman stabil şekilde çalışmaya devam ediyor. Özellikle kapalı alan kullanımı ve toz birikmesi ise kullanıcıların yaşadığı sıcaklık problemlerinin en büyük sebepleri arasında yer alıyor.

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