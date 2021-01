Age of Empires IV'ün Oynanabilir Durumda Olduğu Açıklandı

World's Edge Studio Başkanı Shannon Loftis, yeni bir blog gönderisinde Age of Empires IV'ün oynanabilir durumda olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamalara bakacak olursak yeni oyunun bu yıl sona ermeden önce gelmesi muhtemel gözüküyor.

Bir kuşağın hafızasında yer edinmeyi başarmış gerçek zamanlı strateji oyunu serisi Age of Empires, yakında piyasaya sürülecek yeni oyunla serinin hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk olarak 2017 yılında geliştirildiği duyurulan yeni oyun, 2021 yılı içerisinde piyasaya sürülecek gibi görünüyor.

Kasım 2019'da düzenlenen XO19'da Age of Empires IV'ten bir parça gösteren Microsoft, o zamandan beri oyunla ilgili pek fazla gelişme paylaşmamıştı. Şimdiyse World's Edge Studio Başkanı Shannon Loftis, neler olup bittiğini özetleyen bir blog gönderisinde Age of Empires IV'te büyük bir ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Age of Empires IV oynanabilir durumda:

Yaptığı açıklamada "Age of Empires IV'te büyük ilerleme kaydediyoruz. Sizi kıskandırmak istemem ama bu oyunu hem Washington hem de Vanouver'da her gün oynuyoruz" ifadelerini kullanan Loftis, RTS (Gerçek Zamanlı Strateji) oyunları geliştirmenin oldukça eğlenceli olduğunu ancak ayrı sistemleri (Yapay zekâ, ekonomi, sim, render vb.) oluşturmanın biraz zaman aldığı söyledi.

2017 yılında duyurulan Age of Empires IV'ün geliştiriciliğini Company of Heroes ve Dawn of War gibi oyunların geliştiriciliğini de üstlenen Relic Entertainment üstleniyor. Loftis, serinin merakla beklenen yeni oyunu için bir çıkış tarihi belirtmedi ancak açıklamalara bakacak olursak oyunun bu yıl sona ermeden önce piyasaya sürülmesi muhtemel gözüküyor.

Yeni oyunun yaklaşmasıyla birlikte Age of Empires dünyasında da yoğun çalışmalar olduğunu görebiliyoruz. Microsoft, Ekim 2020'de Age of Empires III: Definitive Edition'ı yayınladı ve Age of Empires II: Definitive Edition için Lords of the West DLC'si yakında piyasaya sürülecek.