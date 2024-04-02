Elektrikli araç teknolojileri geliştiren Joyce'un %75'ini satın alan yerli firma Agrotech, Joyce markalı ilk elektrikli otomobilleri tanıttı. Araçların fiyatları ve satışa sunulma tarihleri de paylaşıldı.

Yerli teknoloji firması Agrotech, yakın zamanda elektrikli araç teknolojileri geliştiren bir diğer şirket Joyce’un %75’ini satın alacağını açıklamıştı. Bugün gerçekleştirilen bir lansman ile de bu birleşme kapsamında sunulacak ilk elektrikli araçlar resmen duyuruldu.

Lansmanda Joyce markalı yerli araçlara yer verildi. İki modelin fiyatları ve çıkış tarihleri de etkinlikte paylaşıldı. Agrotech, 2023 sonlarında halka arz olmuştu.

Araçlar, 29 Ekim’de satışa sunulacak

Agrotech’in gösterdiği ilk araç, A00 segmentindeki otomobil oldu. Bu aracın, 1500 mm ve 1530 metre boyutlarına sahip minik bir otomobil olarak karşımıza çıkacağı belirtildi. Dingil mesafesi ise 2360 mm olarak açıklandı. 15 kWh’lik batarya kapasitesine sahip aracın menzili ise 140 kilometre.

“A00 Segmentinde Geliştirilmiş Tam Elektrikli Araç” olarak tanıtılan ve minicar olarak nitelendirebileceğimiz otomobilin fiyatı 699 bin TL olarak açıklandı. Araç, 29 Ekim 2024’te satışa sunulacak.

Buna ek olarak Agrotech, bir ticari araç da gösterdi. Aynı şekilde 29 Ekim’de satışa sunulacak bu model, 302 kilometre menzile sahip. Aracın, 4860 mm uzunluğa, 1750 mm genişliğe ve 1990 mm yüksekliğe sahip olduğu da gelen bilgiler arasında. Joyce markalı ilk elektrikli ticari aracın fiyatı 1 milyon 199 bin TL olarak açıklandı.

Agrotech, bunlar dışında farklı türlerden araçlarla da karşımıza çıkacak. Üretimin en başlarda Çin’de olacağı daha sonra Türkiye’ye taşınacağı bildirildi. Öte yandan yıllık 200 bin adet kapasiteli fabrikanın Tekirdağ’a kurulacağı da aktarıldı. Şimdilik bilgiler bu kadar. Araçlar hakkında daha fazla detay geldiğinde sizlerle paylaşacağız.