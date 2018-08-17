Ahlat Ağacı, 2019 Oscar Ödüllerine Aday Film Seçildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, yapılan toplantıyla Türkiye’nin bu yılki Oscar adayı filmini belirledi. Akademi Ödülleri’ne Yabancı Dilde En İyi Film dalında ülkemizi temsil etmesi beklenen filmin yönetmeni, daha önce Bir Zamanlar Anadolu filmiyle aday adaylığı elde eden Nuri Bilge Ceylan.

Türk sinemasının son dönemde ortaya koyduğu en iyi işlerden birisi olan Ahlat Ağacı, Nuri Bilge Ceylan yönetiminde çekilmiş sinema eserlerinden sadece birisi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Sinema Genel Müdürlüğü tarafından yapılan toplantıda, Türkiye’nin Oscar adaylığı için seçilen Ahlat Ağacı, pek çok otoriteden olumlu değerlendirmelere sahip.

Yapım, geçtiğimiz aylarda düzenlenen Cannes Film Festivali’nde yönetmen Ceylan’a Palme d'Or adaylığı getirmişti. Cannes gösteriminde dakikalarca ayakta alkışlanmasıyla, hatta alkışlanma süresiyle festival tarihine geçmesiyle gündem yaratan film, artık Türkiye’nin Oscar adayı olarak sunulacak.

Ahlat Ağacı fragmanı:

Bakanlığın bünyesindeki 17 kişilik kurul tarafından seçilen Ahlat Ağacı, bu yıl çekilmiş 11 farklı yerli film ile birlikte masaya yatırıldı. Başrollerinde Doğu Demirkol, Murat Cemcir ve Bennu Yıldırımlar’ın bulunduğu film, bir kasabada geçen baba ve oğulun hikayesini konu ediniyor.

ABD’de 91’incisi düzenlenecek olan Akademi Ödülleri’nin 2019 Şubat’ta gerçekleştirilmesi bekleniyor. O vakte kadar Akademi jürisi, diğer ülkelerden Ahlat Ağacı gibi Yabancı Dalda En İyi Film dalına başvurusu yapılan eserleri değerlendirecek. İlk etapta aday adayı olarak belirlenecek filmler, sonraki aşamada bir elemeden daha geçecekler ve kesin adaylar belli olacak. Asıl ödül ise Şubat ayındaki resmi törenle sahibini bulacak.

Türkiye adına geçtiğimiz Akademi Ödülleri’nde yarışması beklenen Ayla filmi Oscar aday adaylığını elde etmiş, ancak kesin adaylık sürecinde elenmişti. Umuyoruz ki bu kez Ahlat Ağacı Oscar adaylığını kazanabilir.