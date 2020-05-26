AiMi, elektronik müzik hayranlarının uyarlanabilir müzik deneyimleri ortaya koyması amacıyla dünyada ilk kez önde gelen sanatçıların içerikleriyle de desteklenmiş yapay zekâ müzik uygulamasını yayınladı. Uygulama, gelişmiş yapay zekâ ve makine öğrenmesi özellikleri sayesinde kişisel zevklere uygun dinleme keyfi sunuyor.

Bugün yaptığı duyuruyla AiMi, özellikle elektronik müzik hayranlarını heyecanlandıracak yeni bir uygulamayı duyurdu. AiMi'nin yayınladığı yeni müzik uygulaması, elektronik müzik hayranlarının uyarlanabilir müzik deneyimleri oluşturabilmeleri için yapay zekâyla önde gelen sanatçıların içeriklerini birleştiriyor. Dünyada bir ilk olan bu uygulama, bir seneyi aşkın süredir dünya standartlarında yapay zekâ mühendisleri ve müzisyenlerden oluşan bir ekip tarafından geliştiriliyordu. AiMi, bir ilki gerçekleştirerek yapay zekâyı 'üretken müziğe' uygulamayı başardı.

"Her zaman elektronik müziğe tutkundum ve bir bilgisayar mühendisi olarak teknolojiyle müziğe olan tutkumu birleştirerek sanatçıları ve dinleyicileri aynı anda kucaklayan bir ürün üretmek istemem doğaldı" diyen AiMi CEO'su Edward Balassanian, kendi şirketlerinde, yapay zekânın yaratıcılığı zenginleştirecek bir araç olabileceğine inandıklarını kaydetti. Balassanian, bu nedenle elektronik müzik sanatçılarının yaratıcı sanatçılığını yapay zekânın gücüyle birleştirerek uyarlanabilir müzik deneyimleri yaratmanın kendileri için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Her kullanıcının zevkine göre uyarlama yapan yapay zekâ:

AiMi, elektronik müzik hayranlarının çalma listeleri arasında dolanmalarına ya da şarkıları tekrar tekrar dinlemelerine bir son veriyor. Kullanıcılar, AiMi ile birlikte 'oynat' tuşuna basarak kendi zevklerine uygun müziği ayarlayabilir ve kesintiye uğramadan müzik dinleyebilirler. Gelişmiş yapay zekâ ve makine öğrenmesi kullanan AiMi, saatlerce sürecek dinleme zevki için her bireyin zevkine uygun hâle getirilmiş müzik oluşturabiliyor.

AiMi, 26 Mayıs'tan (bugün) itibaren App Store'dan indirilebilecek. Elektrik müzik hayranları, günlük olarak 30 dakikalık ücretsiz müzik dinleyebilirler ya da aylık 5,99 dolara (40 TL civarı) bu hizmeti istedikleri gibi kullanabilirler.

AiMi, geleneksel sistemlerde olduğu gibi yapay zekânın sanatçıları taklit etmesi yerine, yapay zekâ aracılığıyla gerçek sanatçılar tarafından oluşturulan gerçek ritimleri kullanarak müzik üretiyor. Bu da AiMi'ye hayranları kendine çeken müzikal deneyimler yaratırken aynı zamanda sanatçılara da yaratıcı anlatımlar için yeni bir araç sağlama şansı veriyor.