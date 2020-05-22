Pac-Man 40. Yılında Yapay Zekâ Kullanılarak Tasarlanıyor

Bugün kullanıcıların beğenisine sunulmasının 40. yıl dönümünü kutlayan Pac-Man cephesinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bu kez de NVIDIA bir açıklama yaptı ve oyunun 40. yılına özel olarak yapay zekâyla yeniden üretileceğini söyledi.

Hepimizin çocukluğumuzdan hatırladığı efsane oyun Pac-Man, bugün 40. yaş gününü kutluyor. Geliştirici şirket Bandai Namco tarafından 22 Mayıs 1980 yılında Japonya’da duyurulan oyun, geçen süre içerisinde milyonlarca kişi tarafından tanınması ve oynanmasıyla biliniyor. Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi NVIDIA da 40 yıl sonra Pac-Man’i yapay zekâyla yeniden tasarlayacağını duyurdu.

Şirket, resmi internet sitesinden bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve aynı zamanda YouTube kanalından da eğlenceli bir video yayınladı. NVIDIA Research tarafından yapılan açıklamada tamamen yapay zekâ kullanılarak yeni bir Pac-Man üretildiği söylendi. Böylelikle bu klasik retro oyunun yeniden doğduğunu bildiren şirket, çalışmaların NVIDIA GameGAN adı verilen yeni ve güçlü bir yapay zekâ modeliyle yürütüldüğünü de aktardı.

Yapay zekâ, Pac-Man izletilerek eğitildi:

NVIDIA’nın açıklamasına göre yapay zekâ, oyunun kurallarını ve mekaniğini öğrenebilmesi için Pac-Man’in Bandai Namco tarafından geliştirilen orijinal versiyonundaki oyunları defalarca kez izledi. Şirketin simülasyon teknolojisi ekibinin başındaki isim Rev Lebaredian, yaptığı açıklamada, “Yapay zekâ tıpkı bir insan gibi herhangi bir kod yada başka bir şey görmeden sadece oyunun 50 bin bölümünü izleyerek gözlem yaptı” sözlerini kullandı. NVIDIA ayrıca kullanılan GameGAN sisteminin kendi başına bir video oyunu üretebilen ilk sistem olduğunu da aktardı.

NVIDIA’nın GameGAN tarafından üretilen yeni Pac-Man sürümünü bu yaz halka duyurmayı planladığı da iletilen bir başka detay. Teknolojiyi sadece 2 boyutlu değil 3 boyutlu oyunlara da uygulayacağını ileten NVIDIA, çalışmaların hız kesmeden sürdürüldüğü mesajını verdi. Yapay zekâ teknolojisi kullanılarak tasarlanan oyunların hem zengin görsel ögeler hem de yeni kurallar barındıracağı konusunda iddialı olan şirketin başarılı olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz.