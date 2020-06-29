Airbnb CEO’su: Artık Seyahatler Eskisi Gibi Olmayacak

Popüler turizm ve konaklama platformu Airbnb’nin CEO’su Brian Chesky, önümüzdeki yıllarda yolculukların ve tatillerin eskisi gibi olmayacağını söyledi. Chesky, gelecek yıllarda daha az uçuş gerçekleşmesine rağmen daha fazla yolculuk yapılacağını öne sürdü.

Koronavirüs salgını birçok sektörü derinden etkiledi. Özellikle turizm ve ulaşım sektörleri seyahat kısıtlamaları ve karantina uygulamaları nedeniyle belki de salgından en fazla etkilenen sektörler olabilir.

Turizm ve ulaşım sektörünün salgından etkilenmesi bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin de büyük sorunlar yaşamasına neden oldu. Şirketler kötü günlerden geçerken, bazı yöneticiler de yaptıkları açıklamalarla gelecekte turizm ve ulaşım sektörünün eskisi gibi olmayacağını düşündüklerini belirtiyorlar.

Popüler turizm ve konaklama platformu Airbnb’nin CEO’su Brian Chesky de ulaşım sektörünün salgın sonrasında eskisi gibi olmayacağını düşünenler arasında yer alıyor. Chesky, Axbios’a verdiği röportajda seyahatlerin koronavirüs salgını öncesi dönemdeki şekline geri dönmeyeceğini söyledi.

Gerçekleşmesi için yıllar geçmesi gereken bazı değişimlerin bazı dönemlerde aylar içinde gerçekleştiğini söyleyen Brian Chesky, insanların gelecekte tatil için evlerine yakın olan yerleri seçeceğini belirtti. Chesky, insanların kendi araçlarıyla seyahat edebilecekleri ulusal parklar gibi yerlerin popüler hale geleceğini de sözlerine ekledi. Chesky, daha küçük gruplarla yerel tatillerin gelecekte daha fazla görüleceğini öne sürdü.

Yurtiçi seyahatleri gösteren Airbnb verilerinin normal seviyelere geldiğini söyleyen Airbnb CEO’su Brian Chesky, uluslararası seyahatlerdeki durumun ise hala iyi olmadığını açıkladı. Chesky, “İnsanlar uçaklara binmiyorlar, sınırları aşmıyorlar, anlaşılır bir şekilde başka şehirlere etmiyorlar. Daha önemlisi iş için seyahat etmiyorlar” dedi.

İnsanların bir gün uçaklarla seyahat etmeye geri döneceklerini söyleyen Brian Chesky, “Ama benim düşündüğüm şeylerden birisi kalıcı bir değişim, insanların nereye gittiğinin yeniden belirlenmesi” dedi.

Koronavirüs salgını sonrasındaki yıllar kongre işlerinde de büyük zararlar yaşanacağını söyleyen Brian Chesky, insanların toplantı yapmak için uçakla seyahat etmek zorunda olmadıklarını fark edeceklerini ifade etti.

Brian Chesky’nin CEO’su olduğu Airbnb, koronavirüs pandemisinden en fazla etkilenen şirketler arasında yer alıyor. San Francisco merkezli şirket, mayı ayı başında çalışanlarının yaklaşık yüzde 25’ini işten çıkardı. Airbnb, bu süreçte bilançosunu artırabilmek için 2 milyar dolarlık borç ve özkaynak toplamak durumda kaldı.