Gökyüzünün iki büyük markası Airbus ve Boeing'in uçakları birbirinden nasıl ayırt edilir? Gelin, bu sorunun cevabını detaylıca verelim.

Havalimanında ya da gökyüzüne baktığınızda gördüğümüz her bir uçak, genellikle iki büyük şirketin üretimi olan uçaklar oluyor: Boeing ve Airbus. Sırasıyla ABD ve Avrupa merkezli olan bu iki şirket, sivil ve askeri havacılıkta en çok karşımıza çıkan iki isim konumunda.

Peki, gördüğümüz uçakların Boeing mi, yoksa Airbus mı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Aslında bu sorunun cevabı, sadece basit tasarım farklılıklarında yatıyor. Bu sorunun cevabını detaylı bir şekilde vermek ve uçakları her seferinde başarıyla ayırt etmek için, birbiriyle aynı segmentte rekabet eden modelleri birebir karşılaştıracağız.

Hava sahalarının peynir ekmeği olan en temel modeller: Boeing 737 vs. Airbus A320/321

Özellikle kısa mesafeli uçuşlar için tercih edilen bu iki model, her iki markanın da en ikonik modelleri olarak biliniyor. İki model arasındaki tasarım farklılıkları da aslında her iki markanın da tasarım anlayışını ortaya koyuyor. Bu anlayış, diğer modellerde de belirgin bir şekilde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu iki model arasındaki farkı hemen hemen her modelde görebiliyoruz.

Uçak burnu:

Boeing 737 modelleri, sivri tasarıma sahip burna yer veriyor. Airbus modellerindeyse burnun daha yumuşak hatlı ve yuvarlak olduğunu görebiliyoruz.

Kokpit camları:

Boeing, kokpit camlarının kenarında ‘V’ şeklinde ve keskin köşeli yapıya yer verirken Airbus, yine sade tasarım anlayışını sürdürerek burada daha düz ve yuvarlatılmış hatlara ve köşelere yer veriyor.

Uçaklardaki dikey kanat (dikey sabitleyici):

Boeing, uçaklarının dikey kanadında gövdeye doğru uzanan bir yapıya yer veriyor. Airbus ise bu yapıya yer vermiyor ve dikey kanat çok daha üçgen yapıyla gökyüzüne yükseliyor.

İniş takımları:

Boeing’in arka iniş takımları kalkık durumdayken yerden bakıldığında uçağın gövdesi altında çıplak bir şekilde görülebiliyor. Öte yandan Airbus, iniş takımlarını uçağın gövdesine saklıyor ve dışarıda hiçbir lastik görülmüyor.

Motorlar:

Boeing, uçaklarının motor tasarımında tam daire olan bir yapıya yer vermiyor. Bunun yerine motorların alt bölümünde bir düzlük görülebiliyor. Airbus motorları ise tam dair tasarım taşıyor.

Bununla birlikte bazı Boeing modellerinde motorların arka bölümünde sivri dişlere de rastlayabiliyoruz. Airbus ise motor tasarımında bu dişlere herhangi bir şekilde yer vermiyor.

Kanatlar:

Boeing, kendi 737 modelinde kanatlarının uçlarında yukarı doğru uzayan bir yapıya yer veriyor. Airbus’ın A321 modellerinde ise kanadın daha küçük boyutta, hem aşağı hem de yukarı bakan bir yapı yer alıyor. Öte yandan henüz yakın zamanda kullanıma giren Airbus A320 Neo modeli, Boeing tipi kanat uçlarına yer veriyor:

Gelelim diğer modellere: Orta-uzun ya da yüksek talebin görüldüğü seyahatlerde kullanılan modeller:

Boeing 767 vs. Airbus A330:

Yukarıdaki temel farklardan farklı olarak Boeing 767, bu kez düz kanat uçlarına sahip durumda. İki uçağı birbirinden ayırt etmenizi sağlayan en temel farklılık ise iniş takımlarında karşımıza çıkıyor. Boeing 767’nin arka iniş takımları ön tarafa eğilirken, A330’daki iniş takımları arka tarafa eğiliyor.

Boeing 777 vs. Airbus A350-1000

Her iki şirketin de diğer ikonik modelleri arasında yer alan bu iki model, birbirinden çok kolay bir şekilde ayırt edilebiliyor. Kanat tasarımları bu modelde temel modellere göre yeniden yer değiştirse de uçakların burunlarındaki tasarım, iki modeli de ele veriyor.

Boeing, neredeyse simetrik sivri burna yer verirken Airbus A350-100 modelinde bu sivrilik, uçak burnunun alt kısmında bulunuyor.

Boeing 787 vs. Airbus A350-900

Ayırt etmekte zorlanabileceğiniz iki model ise bu modeller oluyor. Her iki uçak da ilk bakışta benzer tasarımı taşıyor. Fakat detaylara geldiğimizde Boeing’te yine sivri dişlere yer veren motor tasarımı ve düz uçlu kanatla karşılaşıyor. Airbus ise dişsiz motoru ve yukarıya doğru çıkıntıya yer veren bir kanat barındırıyor. Bununla birlikte uçaklarda APU ekipmanının bulunduğu en arka kısma baktığımızda Boeing’in daha sivri ve uzun bir tasarımı tercih ettiğini görebiliyoruz.

Uzun seyahatin vazgeçilmez modelleri, şirketlerin amiral gemileri: Boeing 747 vs. Airbus A380

İki şirketin de göklerin fatihi olan modellerine baktığımızda aslında çok da detaya girmemize gerek kalmıyor. Boeing 747, sadece ön yarısında 2 katlı bir tasarıma yer verirken Airbus A380, tüm gövdesinde iki katlı bir yapı taşıyor.

Türkiye’de görmenizin son derece zor olduğu ekstrem kargo uçakları: Boeing Dreamlifter vs. Airbus Beluga

Herhangi bir yerde rastlayamacağınız ve özellikle iki şirketin kendi parçalarını taşımak için kullanılan bu iki model de birbirinden kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Boeing Dreamlifter, havada uçan bir silo gibi gözükürken Airbus Beluga, gördüğünüzde ‘O ne?’ diye şaşıp kalacağınız, adının da hakkını veren balina gibi bir tasarım taşıyor.

Peki uçakları net bir şekilde göremediğimiz zaman nasıl ayırt edebiliriz? Bunun da bir cevabı var!

Uçakları her zaman yakından ve gündüz şartlarında görme gibi bir şartımız yok elbette. Geceleri de Boeing ve Airbus uçakları birbirinden ayırt etmenizi sağlayacak ufak bir detay bulunuyor: Boeing uçaklarının kanatlarında bulunan ışıklar tekli yanıp sönerken, Airbus uçaklarındaysa çift yanan bir sistem bulunuyor.

Elbette her iki modelde de bu içerikte bahsetmediğimiz çok daha ince farklar bulunabiliyor. Fakat bahsettiğimiz farklar, iki şirket arasındaki en somut farklardan oluşuyor. Sadece bunları görmek bile iki markayı birbirinden ayırt etmenizi sağlayacaktır.