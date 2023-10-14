Teknoloji devi Apple, kayıp eşyaların bulunması için tanıttığı AirTag cihazı yüzünden dava edildi. İddiaya göre AirTag kullanan birkaç kişi, insanları taciz ettikleri gerekçesiyle şikayette bulundu.

Apple'ın kayıp eşyaları bulmak için 2021 yılında tanıttığı takip cihazı olan AirTag, büyük ses getirmişti. Kimi kullanıcılar küçük eşyalarını bulmak için AirTag'i kullanmanın faydalı olacağını düşünürken kimi kullanıcılar ise AirTag'i amacı dışında kullanmaya başladı.

Şimdi ise Apple, AirTag'i kötü amaçlar için kullanan tacizciler yüzünden yine gündemde. Geçtiğimiz sene ABD'de iki kadın, Apple'a AirTag yüzünden dava açtı. İddiaya göre dava açan iki kadın, eski eşleri tarafından takip ediliyordu ve tacizlerin ardı arkası kesilmiyordu. Şimdi ise bu davaya 37 kişi daha katıldı.

Daha önce açılan davada kadınlar, eski eşleri tarafından takip edildiklerini iddia ettiler.

Davacı iki kadın arabalarında, çantalarında ve hatta çocuklarının okul çantalarında bile AirTag bulduklarını söylediler. Eski eşleri tarafından takip edilen bu iki kadının iddiaları tüyler ürperten cinsten. Haberin detayları hemen şurada.

Şimdi ise bu davaya 37 kişi daha katıldı. Davacılardan biri, eski erkek arkadaşının kendisini takip etmek için AirTag kullandığını söylüyor. Davacı Lauren Hughes, AirTag'lerden birini arabasının direksiyonunda buluyor ve iddiasına göre eski erkek arkadaşı, kadının kaldığı oteli ve yeni evini bulmak için AirTag kullanıyor.

Davada AirTag için "Sapıkların kullandığı en tehlikeli ve korkutucu teknolojilerden biri, mağdurları takip etmek için gerçek zamanlı konum bilgilerinin kullanılmasıdır." ifadeleri yer alıyor. Dahası, dava açanlar birinin konumu sürekli olarak bir istismarcı ile paylaşılıyorsa, onun kaçacak yeri yoktur diyor ve açıklamalar tüyler ürpertiyor.

Sadece eski eşler değil, aynı zamanda ünlü kişiler bile AirTag yüzünden şikayetçi durumdalar.

Brooks Nader isimli Amerikalı model, New York'ta bir barda hayranının çantasına AirTag koyması ile şikayetçi olduğunu söyledi. Ardından ünlü model, Instagram hesabından olayı anlattı ve takipçilerini daha fazla dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Apple, 2021 yılında açılan davadan dolayı AirTag'ler için güncelleme yayınladı. Bu güncelleme sayesinde eğer yakınınızda size ait olmayan bir AirTag varsa, telefondan bir uyarı alıyorsunuz ve aynı zamanda AirTag'ler bir uyarı sesi veriyor. Ancak bu güncelleme pek faydalı olmuşa benzemiyor.

Davada sanıklar, hırsızların insanların eşyalarına AirTag koyup onları takip ettiklerini ve hatta onları öldürdüklerini iddia ediyorlar. KGET'in haberine göre dört kişi, Kaliforniya'da yaşayan 61 yaşındaki bir kadını takip ediyor ve onu öldürüyorlar. Bir başka habere göre ise Indiana'lı bir kadın, aldatıldığı için eski sevgilisini takip ediyor ve onu öldürüyor.

Apple'ın izinsiz takip yüzünden AirTag ile başı yine dertte gibi görünüyor. Bu suçlamalardan sonra Apple'ın nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.