Apple'ın uzun bir süreden sonra yeniden bir televizyon çıkarma fikrini masaya yatırdığı ifade edildi.

Bir zamanlar Apple, kendi markasını taşıyan televizyon setleri de satıyordu. Mark Gurman, Power On adlı bülteninde firmanın uzun bir aradan sonra yeniden televizyon üretimine girmeyi düşündüğünü ifade etti. Gurman'a göre bu cihazlar, Apple'ın akıllı ekran ürünlerinin ardından gelecek. Yani Apple televizyonlar görmek için bir süre daha beklemek gerekecek.

Apple, gelecek yıl "HomePad" adlı yeni ürünü ile birlikte uygun fiyatlı, giriş seviye akıllı ekranlarını tanıtmış olacak. Cupertinolu firmanın ürünlerini yenilemek ya da ürün gamlarını genişletmek için uzun süre beklediğini göz önüne aldığımız zaman bu televizyonların çıkışına birkaç yıl daha olduğunu söyleyebiliriz.

Televizyonun kaderi ev ekranına bağlı olabilir

Gurman ayrıca akıllı ekranları kastederek, "ilk cihaz başarısız olursa" Apple'ın akıllı ev planlarını bir kez daha gözden geçirebileceğini ifade etti. Bu da Apple televizyonların kaderinin bir anlamda akıllı ev ekranlarının başarısına bağlı olduğunu ifade ediyor.

Öte yandan bu fikir, HomePad başarılı olsa bile gerçeğe dönüşmeyebilir. Apple hâli hazırda TV kutuları ile pazarda önemli bir yere sahip. Apple'ın ekranlarında kullandığı teknolojilerin de ucuz olmadığını düşünürsek, niş bir ürün olarak piyasaya çıkabilir.

Apple bir televizyon çıkarsa bu televizyonu almak ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.