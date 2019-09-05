Akıllı Telefonlar ve Boyun Ağrısı Arasındaki İlişki

Akıllı telefonlarımız bugün artık vazgeçilmezimiz olsa da sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri olabiliyor ancak yapılan bir araştırmada akıllı telefon ve tablet kullanımının kadınlarda erkeklere nazaran daha fazla boyun ağrısına sebep olduğu sonucuna ulaşıldı.

Akıllı telefonlar ve tabletler, özellikle sağladıkları kolaylıklar sayesinde artık günlük hayatımızın vazgeçilmezleri hâline geldi ancak görünüşe göre bu cihazların sağladıkları kolaylıkların yanı sıra bazı zararları da bulunuyor, özellikle kadınlarda.

Yapılan bir çalışmaya göre elektronik cihazlar, kadınların yüzlerini çeneleriyle birlikte göğüslerine kadar eğmelerine sebep oluyor. Uzun boylu ve uzun boyunlu olan erkekler ise boyunlarını kadınlara göre daha az eğiyorlar. Bu sebepten dolayı kadınlar, boyun ağrısı konusunda daha büyük bir tehlike altında bulunuyorlar.

Kadınlar, duruşlarına dikkat etmeli:

Arkansas Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden ve araştırmanın yazarlarından Dr. Claire Terhune, “Genel olarak insanlara tavsiyemiz, cep telefonlarına ya da tabletlerine kafalarını eğerek saatlerce bakmaktan kaçınmaları yönünde ancak kadınlara tavsiyemiz, duruşlarına dikkat etmeleri ve cihazı kullanırken kendilerine daha iyi bir pozisyon bulmaları yönünde” ifadelerini kullandı.

İngiliz Kayropraktik Birliği’nden yapılan açıklamaya göre Britanya’daki beş kişiden biri telefon kullanımı sonrası sırtlarında ya da boyunlarında ağrı hissediyor.

Kadınlar ve erkekler arasındaki fark:

Elektronik cihazların duruşu nasıl etkilediğini görmek isteyen ABD’li araştırmacılar, beş farklı pozisyonda tablet kullanan 10 kadın ve 12 erkeği röntgen cihazına soktular. Ellerindeki tabletin ortasında bakan kadın ve erkeklerin boyun hareketlerinde herhangi bir farklılık gözlemlenmedi ancak araştırmacıların işaretlediği boyundaki 6 omurga ile yüz ve çenedeki 46 baskı noktası, dik oturulan ve kafanın 15 ile 30 derece büküldüğü zamanlarda farklılık gösterdi.

Clinical Anatomy dergisinde yayınlanan araştırmaya göre kadınlar, aşağı bakarken çenelerini göğüslerine değdirme eğiliminde. Bu yüzden de omurgalarının sol tarafı çıkıntılık yapıyor. Bu da özellikle atıştırırken ya da birileriyle konuşurken telefon kullanan kadınlarda acıya sebep oluyor. Zaten rahat bir pozisyonda olmayan omurga daha da gerginleşiyor.

İngiliz Kayropraktik Birliği üyesi Marc Sanders, akıllı telefon kullandıktan sonra boynunda ya da sırtında ağrı çekenler için doğru oturma ya da telefon tutma şeklinin bulunmadığını ancak boyundaki kasları gevşetmenin yararlı olabileceğini ifade etti. Sanders ayrıca telefon kullanırken pozisyonunuzu değiştirmenizi, kollarınızı germenizi, omuzlarınızı silkmenizi ve parmaklarınızı hareket ettirmenizi de tavsiye ediyor.