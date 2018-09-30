Hayatımızın çok önemli bir parçası olan akıllı telefonlar ne zaman hayatlarımızdan çıkacaklar?

Sizinle küçük bir oyun oynamak istiyoruz. Bir MP3 Player’ınız var mı? Ya da kompakt dijital kameranız? CD ya da Kaset Çalar? Çok yüksek ihtimalle bu soruların çoğuna olumsuz cevap verdiniz. Sebep mi? Tabi ki de akıllı telefonların hayatlarımıza girmesi…

Akıllı telefon devrimiyle bu saydığımız cihazların hepsini tek bir cihazda bulabiliyoruz. iPhone ve Android’in çıkmasıyla azimli bir şekilde gelişen akıllı telefonlarla birlikte bir anda olmasa da yavaş yavaş bu cihazlar ortadan kalkmışlardı. Az önce saydığımız dijital kameralar ve CD çalarlar artık neredeyse hiç satılmıyor. Ancak çok değil, bundan birkaç yıl önce bu cihazlar bize ‘‘gelecek’’ adı altında satılıyordu.

Büyük Ekran Devrimi

Akıllı telefonların teknoloji endüstrisini ele geçirmesinin en bariz nedeni ihtiyacınız olan çoğu şeyin cebinize sığacak bir cihaz içine toplanması olacaktır. Müzik çalabiliyorsunuz, fotoğraf çekebiliyorsunuz, oyunlar oynayabiliyorsunuz ve tabi ki arama yapabiliyorsunuz. Gerçekten de hayret edilesi bir cihaz ama bu cihaz ne zaman tarih olacak? Hiç kuşkusuz önünü kestiği sayısız cihaz gibi akıllı telefonların önü de daha kullanışlı cihazlar tarafından kesilecektir.

Akıllı telefonların yerini ne alacak diye sorulduğunda medya ve telekomünikasyon analisti Paolo Pescatore ‘‘Akıllı telefonların yerini ne alacaksa, etkileşimli ekranlarda sanal ve artırılmış gerçekliği içinde barındıran bir teknoloji harikası olmak zorunda. Herhangi bir ekran günümüz teknolojisiyle yüz tanıma sistemiyle birlikte açılabiliyor. Bu nedenle cihazın sesimizi tanıması ve verdiğimiz komutlara cevap vermesi gerekiyor’’ şeklinde cevap veriyor.

Daha basit bir formda olsa da böyle bir teknoloji mevcut. Amazon Echo ve Google Home gibi cihazlar söylenen komutları anlayabiliyor ve evin ışıklarını açmak, internetten yemek söylemek, internette arama yapmak ya da en sevdiğiniz müziği çalmak gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Ancak şu an için cep telefonu kadar taşınabilir oldukları söylenemez.

Bunun dışında giyilebilir teknolojiler öne çıkıyor demek isterdik ancak akıllı saatler ilk lanse edildikleri kadar başarılı olamadılar. Bu nedenle kendi başlarına bir ürün olmaktansa tamamlayıcı bir ürün olarak kaldılar.

Sırada Ne Var?

Akıllı telefonların yerini alacak teknoloji o kadar ileri bir teknoloji olacak ki şu anda anlamakta güçlük çekiyoruz. Bunu şöyle de açıklayabiliriz: Bundan kırk sene önce cebinizdeki cihazlarla birbirinizi görebileceğinizi ve hatta konuşabileceğinizi söyleseydiniz size deli derlerdi. Ancak o bahsettiğimiz cihazlar şu an şarjı bittiğinde hayatımız sona ermiş gibi hissettiğimiz ve gerçekten de ceplerimize sığmakta olan cihazlar.

Bundan bir sonraki adımda yüksek ihtimalle elimizde olacak bir cihaz yerine direkt olarak beynimizle etkileşim halinde olan bir cihaz olacak. Şu an için bir bilim kurgu senaryosu gibi gelse de şunu unutmayın, kırk sene öncesinde de akıllı telefonlar bilim kurgu sayılıyordu.