Mobil Dünya Kongresi 2019 kapsamında 3 farklı akıllı telefon duyuran Alcatel, bu duyurularına bir de tablet ekledi.

Gün içerisinde giriş ve orta seviye segmentleri için 3 farklı telefon duyurarak dikkatleri üzerine çeken Alcatel, şimdi de 10 inçlik ekranı ile dikkat çeken yeni tableti Alcatel 3T 10'u duyurdu. Cihazı diğer tabletlerden ayıran en önemli unsur ise dilediğiniz taktirde beraberinde bir ses istasyonu da sunması.

Alcatel 3T 10, bünyesinde tek SIM kart yuvası barındırıyor ve kutudan çıktığı anda Android 9.0 Pie ile geliyor. 10 inçlik HD+ (1280x800) ekrana sahip tablette 10 parmak kapasitif dokunma özelliği mevcut. Gücünü dört çekirdekli 1.28GHz hızında MediaTek MT8765B SoC'den alacak olan tablette, 2GB RAM ve 16 GB depolama alanı bulunacak.

Bununla birlikte dilerseniz 128 GB'a kadar MicroSD kart desteği de sağlayabilirsiniz. Cihazda 2MP'lik ön ve arka kamera ile 4080 mAh'lık bir batarya mevcut.

Son olarak cihazın fiyatına değinelim. Eğer cihazı ses istasyonu olmadan satın almak isterseniz, karşımıza 179 Euro gibi bir fiyat çıkıyor. Bunun yanında ikili paket olarak almak isteyenler için 229 Euro'luk bir fiyat belirlendi. Cihaz için net bir çıkış tarihi açıklanmazken, 2019'un 2. çeyreği şu an muhtemel görünüyor.