Mobil Dünya Kongresi kapsamında bütün firmalar eteklerindeki taşları döküyor. Alcatel, 2019 yılında karşımıza çıkacak olan 3 yeni akıllı telefonunu duyurdu.

Alcatel, özellikle ilk bakışta uçtan uca ekranı ve çentikli paneliyle dikkat çeken yeni telefonlarını duyurdu. Çift arka kameraya yapay zekanın da eşlik edeceği belirtildi ve telefonların ekran - gövde oranlarının %88'e kadar ulaşacağı söyleniyor. Öncelikle telefonlara bir göz atalım.

Alcatel 3 (2019)

Alcatel 3 (2019), varsayılan olarak Android 8.1 Oreo ile gelecek ve daha sonra Android 9.0 Pie güncellemesi alacak. 5.9-inçlik HD+ (720 X 1560) ekrana sahip olacak olan telefonda 8 çekirdek Snapdragon 439 SoC işlemci ve 3 GB RAM bulunacak. 13MP ana kameraya 5MP'lik derinlik kamerası eşlik edecek. 32 ve 64 GB depolama seçenkleri bulunacak olan telefonun 3.500 mAh'lık bataryasıyla 18 saate kadar konuşma imkanı sunması bekleniyor.

Fiyat: 159 Euro

Alcatel 3L

Alcatel 3L, abisi Alcatel 3L ile aynı ekran boyutuna sahip. 5.90 inçlik ekran bulunduran telefonda 16 GB depolama alanı ve yine Android 8.1 bulunacak. 3.500 mAh'lık bataryaya sahip olan telefonda 13 MP ana kamera ve 5MP derinlik kamerası mevcut.

Fiyat: 139 Euro

Alcatel 1S

Giriş seviyesinde bir model olmasına rağmen Alcatel 1S, kutudan Android 9.0 Pie ile gelecek. Ekran klasik ve çentiksiz bir tasarıma sahip ve 5.50 inç büyüklüğünde. Cihazda 13MP+2MP arka kamera ve 5MP ön kamera bulunuyor. 32 GB depolama alanıyla gelecek olan telefonda 3060 mAh'lık bir batarya mevcut.