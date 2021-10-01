İtalyan otomobil üreticisi şirket Alfa Romeo’nun çok sevilen modelleri Giulia ve Stelvio’nun 2022 versiyonları standart donanımlarıyla ilk çıkışını yaptı.

Türkiye’de de oldukça sevilen İtalyan otomobil markası Alfa Romeo, 2022 model Giulia ve Stelvio’yu tanıttı. Çok sevilen modellerin yeni versiyonları birçok yenilikle geldi.

Alfa Romeo'nun bu yeni model araçlarında, performansın arttırılmasının yanı sıra kullanıcıya keyifli bir sürüş deneyimi sunmayı hedeflediği çok açık. Merakla beklenen modellerin standart versiyonlarındaki yeniliklere bakalım.

Standart Donanımda Pek Çok Yenilik Var

İtalyan otomobil şirketi Alfa Romeo'nun, hem sedan hem de suv tipi iki modeli için de standart donanımında oldukça güzel güncellemeler yapıldığı görülüyor. 2022 model Giulia ve Stelvio serilerinde sunulan yeni standart donanımın, üst düzey donanım kalitesinde bir deneyim sunacağı düşünülüyor. Tüm 2022 Giulia modelleri; kör nokta asistanı, uyarlanabilir hız sabitleyici, şeritten ayrılma uyarısı, otomatik uzun farlar ve ön-arka park sensörleri içeren ADAS sistemiyle donatıldı.

Kullanıcılar standart donanımına ek olarak ısıtmalı koltuklar, kablosuz şarj aparatı, hava kalitesi sistemi ve navigasyon sistemine sahip olabilecekler. Ayrıca 2022 model tüm Giulia’larda Adaptif bi-xenon farlar ve koyu renkli radyatör ızgarası da standart donanıma dahil olarak geliyor. Markanın Stelvio modeli ise Giulia ile neredeyse aynı donanımlara sahip. Stelvio modelindeki tek fark standart donanımında Adaptif bi-xenon farların yer almaması. 2022 modelleriyle sedan tipi Giulia ve suv tipi Stelvio, otomobil severleri heyecanlandırdı.

2022 model Giulia ve Stelvio, yüksek beygir gücü ve gelişmiş motoruyla en güçlü modeller olmaya devam edecek gibi görünüyor.