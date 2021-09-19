Otomobil üreticilerinin neredeyse hepsi arabalarına olabilidiğince fazla ekran sığdırmaya çalışırken, İtalyan otomotiv üreticisi Alfa Romeo'nun yeni CEO'su Jean-Philippe Imparato, verdiği bir röportajda ters köşe yaparak gelecek modellerin daha az ekrana sahip olmasını istediğini söyledi.

Otomotiv endüstrisinin geleceği hiç şüphesiz elektrifikasyonda yatıyor; ancak bu teknolojik gelişmelerin yanında bir de artmakta olan ekran gayrimenkulü de var. Aslında bakacak olursanız otomobil üreticileri, yeni Mercedes EQS Ev’de bulunan MBUX Hiper ekran örneğinde olduğu üzere, yeni modellere mümkün olduğunca çok ekran yerleştirmek için epeyce bir yol kat etti.

Ancak görünüşe göre Alfa Romeo, diğer üreticilerle aynı fikirde değil.

"iPad değil, araba satıyorum."

Yeni Alfa Romeo CEO’su Jean-Philippe Imparato, Fransız otomotiv sitesi Carradisiac’da yayınlanan BFM Business’a verdiği röportajda, İtalyan otomotiv devinin geleceğe yönelik planlarına dair ipuçları verdi.

Geleceğin Alfa Romeo arabaları için çok özel planları olduğunu söyleyen Imparato, yeni model Alfa Romeo arabaların olabildiğince az ekranla, daha sürücü odaklı olmasını istediğini belirtti ve “Etrafında araba olan bir iPad satmıyorum, Alfa Romeo satıyorum, “ diye de sözlerine ekledi.

Otomotiv sektörü elektriğe yöneliyor:

Günümüzün pek çok otomobil üreticisi gibi, İtalyan marka da elektriğin daha önemli bir yer kapladığı bir geleceğe doğru yöneliyor. Bununla ilgili olarak Imparato; geleceğin Alfa Romeo araçlarının, motorun çıkardığı sesin verdiği işitsel zevk olmadan bile duyguları iletmek zorunda kalacağına da dikkat çekti.

Bu son kısmın nasıl gerçekleşeceği henüz belli değil; ancak bütün bu gelişmeler araba tutkunlarını Alfa Romeo’nun geleceği için heyecanlandırmış gibi görünüyor. Otomobil üreticisi ayrıca, Alt Stelvio SUV Tonale'nin türünün ilk örneği olan bir plug-in hibrit EV versiyonuyla geldiği haberini de doğruladı.

2022 model Tonale’nin küçük bir ekranı mı yoksa ful EV modundayken oldukça duygusal bir sürüşü mü olacağını henüz bilemesek de, Alfa Romeo’yu gelecekte oldukça farklı şeylerin beklediğini söyleyebiliriz.