Pininfarina’nın geçen yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttığı Pininfarina Battista, yeni versiyonuyla ilk kez karşımıza çıktı. Otomobil, firmanın diğer eserleri gibi üst düzey gözüküyor.

Pininfarina, bundan 90 yıl önce Battista “Pinin” Farina tarafından kurulmuştu. O günlerden itibaren kendisini otomobil tasarımına adayan marka, geçtiğimiz yıl ise yeni -ve ilk- otomobili ile karşımıza çıkmıştı.

Firmanın ilk aracı, kurucusunun adını taşıyan Pininfarina Battista olmuştu. Bu elektrikli hiper otomobil, geçen yılki Cenevre fuarında tanıtılmıştı. Bu yılki fuar iptal edilince aracın yeni versiyonu Pininfarina Battista Anniversario adlı aracı uzaktan görebildik.

Efsane firmanın 90. yılı

Otomobil tasarımı konusunda önemli bir yeri olan firma bu yıl 90. yaş gününü kutluyor. Yeni Battista Anniversario da bu kutlamaların bir parçası olarak Furiosa aerodinamik paketiyle geliyor.

Yeni versiyonda ön ızgara, yan bıçaklar ve arka kısımda çıplak metal ile mavi boyalı karbon fiber tasarım kullanılırken bir de beyaz şerit ile araca hareket katıldığı göze çarpıyor. Aracın iç kısmında da mavi, beyaz ve yeni bir gri tonu kullanıldığı göze çarpıyor.

Aracın iç kısmında ayrıca Alcantara ve siyah deri kaplamalar, hem iç hem de dış kısımda özel rozetler ve daha hafif alaşımdan daha büyük 21 inç jantlar göze çarpıyor.

Yeni Pininfarina Battista Anniversio’nun fiyatı göz yaşartıyor

Otomobili beğenmemek neredeyse imkansız ki bu da fiyat etiketini daha da üzücü hale getiriyor. Yeni otomobilin fiyatı 2,6 milyon euro, yani yaklaşık 18 milyon TL. Araçtan sadece 150 adet üretileceğini de göz önüne alırsak paranız olsa bile bir tane bulmanız mümkün olmayabilir.

Öte yandan aracın performans geliştirmeleri de devam ediyor. Hırvat girişim Rimac’ın bilgisini ödünç alan firma, eski F1 pilotu Nick Heidfeld ile birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Pininfarina daha şimdiden hedef performansın %80’ini gerçekleştirmeyi başardı.

Battista’nın 1877 beygir güce sahip bir motoru olması ve 0’dan 100’e 2 saniyenin altında bir sürede çıkması bekleniyor. Aracın 300 km/sa hıza ulaşma süresi ise 12 saniyenin altında olacak. En yüksek hızıysa saatte 350 kilometreye kadar çıkacak. Orijinal tasarımdan daha güçlü bir bataryayla menzili de artacak.