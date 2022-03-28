Alfa Romeo, Giulia Estrema Sedan ve Stelvio Estrema olarak isimlendirdiği yeni otomobillerini tanıttı. Sınırlı sayıda üretilecek modeller ortak özelliklerle geliyorlar. Alfa Romeo'nun yeni modelleri, en çok da fiyatları ile tartışılacak gibi görünüyor.

İtalya merkezli otomobil devi Alfa Romeo, Estrema serisi otomobillerine iki yeni üye ekledi. Bu üyeler, Giulia Estrema Sedan ve Stelvio Estrema olarak karşımıza çıktı. Genel anlamda ortak özelliklerle donatılan araçlar, sportif yapıları ve güçlü motorları ile dikkat çekecek gibi görünüyorlar. Estrema takısının araçlardaki özel donanımlarla ilgili olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Alfa Romeo Giulia Estrema ve Stelvio Estrema'nın sahip olduğu en önemli özellik, özel süspansiyon yapıları. Alfa Romeo'nun açıklamalarına göre gelişmiş süspansiyon teknolojisi, yolu adeta okuyor. Sistem sayesinde konforun hep üst düzey tutulduğunu söyleyen yetkililer, yüksek hızdayken yol tutuşunun sağlanabilmesi için oldukça hızlı reaksiyon alındığını ve süspansiyonların bu sayede mümkün olan en iyi deneyimi sunduğunu ifade ediyorlar.

Karşınızda Alfa Romeo'nun yeni otomobilleri:

Alfa Romeo'nun yeni spor otomobillerinde 2.0 litrelik turbo benzinli motor kullanılıyor. Bu motor, 280 beygir gücünde ve 415 Nm tork sunuyor. Stelvio Estrema, bu motor sayesinde 0-100 km/sa hızlanmasını 5,5 saniyede gerçekleştirebiliyor. Giulia Estrema ise daha atik bir araç. Aynı motoru kullanan Giulia Estrema'nın 0-100 km/sa hızlanması 5,1 saniyede tamamlanıyor.

Hem Giulia Estrema hem de Stelvio Estrema, genel anlamda aynı tasarım diline sahip. Bu bağlamda araçlarda kullanılan karbonfiber malzemeler de ortak olarak üretiliyor. İki model arasındaki en dikkat çekici farklardan bir tanesi jant. Öyle ki Giulia Estrema'da 19 inç jant tercih eden mühendisler, Stelvio Estrema'da ise 21 inç jant tercih etmişler. Bu arada, her iki modelde de Harman Kardon ses sistemi ile açılır cam tavan gibi özelliklerin ortak olarak sunulduğunu belirtelim. Bunlarla birlikte her iki modelde de aktif hız sabitleme, şerit takip sistemi ve otomatik frenleme gibi özellikler yer alıyor.

Alfa Romeo'nun yeni otomobilleri sınırlı sayıda üretilecek olsa da bu araçları satın almayı düşünen tüketiciler bir süre ikilemde kalacaklar gibi görünüyor. Zira Alfa Romeo, Giulia Estrema'nın başlangıç fiyatının 55.090 dolar olduğunu açıkladı. Stelvio Estrema'nın başlangıç fiyatı ise 58.950 dolar olarak açıklandı. Bu fiyatlar normal gelebilir ancak Alman otomobil devi BMW, ABD'de M340i'yi 54.700 dolar, X3 M40i modelini ise 57,800 dolardan başlayan fiyatlarla satıyor. Yani Alfa Romeo'nun karşısında BMW gibi ciddi bir rakip var. Tüketicilerin tercihlerinin hangi markadan yana olacağı şimdiden merak konusu...

Alfa Romeo'nun yeni otomobilleri için hazırladığı tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz