Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bugün kurucumuz İbrahim Akman ve Masomo ekibiyle İzmir’de buluştu. Koç, buluşmada Kafa Topu 2’yi oynarken yeni basketbol oyununun da alfa testini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Oyun endüstrisi, tarihinin altın çağlarından bir tanesini yaşarken bu endüstrinin devasa bir boyuta ulaşmasında mobil oyunculuğun da endüstriye çok büyük bir katkısı olduğu yadsınamaz bir gerçek. Hatta mobil oyunculuğun, oyun endüstrisinin lokomotifi haline geldiğini bile söyleyebiliriz.

2019 verilerine göre oyun endüstrisinin değeri 152 milyar dolara (896 milyar TL) ulaştığı tahmin ediliyor ve bunun 68,5 milyar dolarlık (404 milyar TL) kısmını tek başına mobil oyunculuk oluşturuyor. Bu sektörün, bir önceki yıla göre büyüme oranıysa %10,2 ki bu değerin oldukça büyük bir büyüme oranı olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye’de mobil oyunculuk

2018 verilerine göre Türkiye’deki oyun pazarının büyüklüğü 944 milyon TL’ye ulaştı. Başka bir deyişle mobil oyunculuk pazarının tüm dünyayla birlikte ülkemizde de oldukça hızlı bir büyüme trendi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz.

Ülkemizde oldukça hızlı büyüyen mobil oyunculuk endüstrisinin en büyük aktrölerinden bir tanesi de Masomo. Sadece Google Play Store’da 50 milyondan fazla yüklenme sayısına sahip olan Kafa Topu 2’nin geliştiricisi olan Masomo, bugün oldukça önemli bir ziyaretçi ağırladı.

Cumhurbaşkanılığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, kurucumuz İbrahim Akman ve Masomo ekibiyle bugün İzmir’de yer alan Masomo ofisinde buluştu. Buluşmayı resmi Instagram hesabından paylaşan Koç, yeni basketbol oyunun da testini yaptı.

Ali Taha Koç, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bu ifadeleri kullandı: “Bugün milyonlarca kişinin oynadığı Kafa Topu 2 oyununu yapan ekip Masomo ile İzmir'de bir araya geldik. Hem Kafa Topu 2’yi oynayıp hem de yeni Basketbol oyunlarının alfa testini yaptık. Giderek büyüyen oyun sektöründe yerli ve başarılı daha nice oyunlar olsun.”