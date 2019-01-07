Alien: Isolation Akıllı Telefonlara Geliyor

Alien: Isolation'ın devamı niteliğinde bir oyun mobil platformlara geliyor.

2014 yılında Sega tarafından ilk kez piyasaya çıktığında oyuncular arasında oldukça ses getiren Alien: Isolation, birçok oyuncunun geçmişindeki en efsane oyunlardan birisi olarak hafızalara kazındı. Oyunun hayranlarını sevindirecek bilgiler bugün ortaya çıktı. Alien: Isolation'ın devamı niteliğinde yeni bir oyunun geleceği açıklandı.

Alien: Blackout ismi verilen yeni oyun, Alien: Isolation gibi bir korku oyunu. Alien: Isolation; PC ve konsollar için British Studio Creative Assembly tarafından üretilmiş iken durum Alien: Blackout'da böyle olmayacak. Alien: Blackout sadece iOS ve Android platformu için yani sadece mobil platform için D3 Go tarafından yayınlanacak bir oyun olacak.

Yayınlanacağı haberi verilen Alien: Blackout'un açıklamasında: "Mekiğinizin içinde ölümcül bir Xenomorph varken, kapana kısıldığınız Weyland-Yutani Uzay İstasyonu'nda ekibinizle beraber hayatta kalmaya çalışın. Mükemmel canavarını hamlelerini önceden tahmin ederek onu saf dışı bırakın." cümlelerinin yer alması oyunun Alien: Isolation'a oldukça benzeyeceğine ve büyük bir oyuncu kitlesini etkisi altına alacağına işaret ediyor.