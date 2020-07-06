Kızıl Buzullar, Küresel Isınmanın Etkisini Artırıyor

İtalya'da bilim insanları, Alp Dağları'nda görülmeye başlayan pembe renkli buzulları incelmeye başladılar. İlk belirlemelere göre pembe renkli bu buzulların nedeni Grönland'da da görülen bir tür yosun. Bilim insanları, bu yosunların Alp Dağları'ndaki buzul erimesini hızlandıracağını ifade ediyorlar.

Küresel ısınma, uzunca bir süredir hayatımızın bir gerçeği. Uzmanlar, korkulan sonun her geçen gün biraz daha yaklaştığını söylerken gezegenimiz de artık alarm verme noktasına gelmiş olduğunu açıkça gösteriyor. Çünkü İtalyan bilim insanları şu sıralar, Alp Dağları'nda ortaya çıkan pembe renkli buzulların gizemini çözmekle uğraşıyorlar. Görünüşe göre pembe renkli buzullar, küresel ısınmanın etkisini daha da artıracak.

Bilim insanları tarafından yapılan belirlemelere göre pembe renkli buzulların temel nedeni bir tür yosun (alg). Bu yosunların nereden geldiği ve Alp Dağları'nda nasıl yaşadığı henüz tartışılıyor olsa da uzmanlar, pembe renkli buzullara neden olan alglerin Grönland'da da görüldüğünü ifade ediyorlar. Uzmanlara göre algler doğanın düzeni için zararlı canlılar değiller ancak gelinen nokta ve küresel ısınma, alglerin istemeden de olsa buzullardaki erimeyi hızlandırıyor.

İşte alglerin neden olduğu pembe renkli buzul

Araştırmanın bir numaralı ismi olan İtalya Ulusal Araştırma Konseyi'nden Biagio Di Mauro, normal koşullarda buzun güneş ışınlarını yüzde 80 oranında yansıttığını söylüyor. Ancak bir buzul üzerinde beyaz renkten daha koyu renkte olan her şeyin her şeyin güneş ışının emilimine neden olduğunu ifade eden Di Mauro, zaten fazlasıyla kritik bir süreçte olan buzulların pembe renkli alg oluşumları nedeniyle daha hızlı eridiğini söylüyor.

Buzulların daha hızlı erimesinin neden olduğu başka bir durum ise algler için uygun bir üreme ortamı oluşturuyor olması. Yani Alp Dağları'ndaki buzullar erimeye devam ettikçe alg popülasyonu da genişleyecek. Bu da Alp Dağları'nı kısır bir döngünün içerisine sokacak ve buzullar, her geçen gün biraz daha hızlı şekilde eriyecek. Kısacası bir süre sonra Alp Dağları'ndaki buzullar, ciddi bir riskle karşı karşıya kalmış olacak.

Pembe renkli buzullar, bölgeyi ziyaret eden dağcı ve turistlerin de ilgisini çekmiş durumda. Konuyla ilgili röportaj veren bir turist, gezegenimizin ısınmasının zaten başlıca bir sorun olduğunu ve özellikle de buzullar üzerindeki alg popülasyonunun en istenmeyecek şey olduğunu söylüyor. Yani konuyla ilgili teknik bir bilgiye sahip olmayan bir turist bile durumun vahametinin farkında. Bakalım bilim insanları, yaptıkları incelemeler sonucunda bu alg popülasyonu ile ilgili nasıl bir sonuca ulaşacaklar.